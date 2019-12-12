親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／謝和弦認離婚、偷吃直播主 「永遠單身，不敢再結婚」

疑心肌梗塞捷運站口昏倒頭撞梯 北市刑大警官不治

服務處疑遭槍擊「與鴿舍有關」 女議員難接受籲要真相

2019-12-12 11:36聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市八德區國民黨籍議員劉茂群服務處10月1日下午疑遭槍擊，桃園地檢署日前偵查簽結，認為紗窗網破損非火藥槍枝、空氣槍或手持彈弓射擊彈丸所致，經查訪懷疑與訓鴿放炮有關，由於查無犯罪嫌疑或應負刑責之人簽結，不過劉茂群仍無法接受此結果，「鴿舍放炮往上打，怎會往下打」，今天在黨團陪同下呼籲檢警要查明真相，會後一度哽咽泣訴「到現在仍不敢回家」，更不可能自導自演，警方今天完整說明調查結果，強調除非有新事證出現就會重啟調查。

劉茂群今在黨團書記長梁為超、市議員徐其萬與林昭賢陪同下開記者會，劉說，事發迄今好幾個月仍不敢回家，連助理都嚇到離職，認為該案仍疑點重重，自己住了20多年，和家人與附近住戶完全不知道附近有鴿舍，也從未聽過訓練鴿子的鞭炮聲響，且鴿舍距離服務處200公尺，鞭炮聲響如何傳到案發地點？她更無法接受警方指她「自導自演」說法，相當委屈。

徐其萬認為，孔洞痕跡明顯與鴿子訓練不同，簽結讓很多人傻眼無法接受，籲請檢警要真正揪出幕後指使者，林昭賢也表示，民代為高風險職業，24小時無法關機，劉議員問政犀利對事不對人，但現在卻連家都不敢回，希望查明真相，梁為超也要求檢警不要草率簽結。

桃園警方今天由警察局刑事警察大隊長邱紹洲、鑑識中心主任高麗姬等人到場說明，高麗姬準備多張圖卡，詳細說明連月來的縝密鑑識經過，包含紗窗網為圓形孔洞狀，鐵絲並無斷裂，也經過相關測試確認非火藥槍枝所致，也透過空氣槍與手持彈弓實測，確認彈丸若擊發應會在彈丸上留下格狀等痕跡，但現場遺留彈丸完整，也排除與空氣槍與彈弓擊發有關。

高麗姬強調，以鑑識中心角度而言要用「證據說話」，現場紗窗網孔洞沒有斷裂，屬於圓形擴張痕跡，且服務處地上發現的彈丸也沒有明顯格狀印痕等，另也以雷射重建彈道比對，排除射擊熱區未存有可疑射擊處，則服務處大門紗窗網破損是否為人為射擊造成，尚非無疑。

邱紹洲則說明，現場經員警調閱案發地點附近監視錄影畫面，並查訪社區住戶，多數住戶均表示案發當時並未發現可疑人車，但查訪距離服務處西南方200公尺有訓練鴿者飼養鴿子，案發當天下午4點到6點曾鳴放夢幻大吐珠鞭炮訓練鴿子，聲響夾雜爆裂聲，與槍聲不無相似，另也經過實測200公尺距離聽得到聲響，因此無法排除案發聲響來自訓鴿鳴砲所致。

劉茂群表示，這些說法仍讓她無法接受，表示自己都住在議會，到現在還不敢回家，希望能有朝一日「讓我敢回家睡啊」；警方表示，歡迎民眾提供相關事證，警方就會著手調查。

桃園市八德區國民黨籍議員劉茂群服務處10月1日下午疑遭槍擊，桃園地檢署日前偵查簽...
桃園市八德區國民黨籍議員劉茂群服務處10月1日下午疑遭槍擊，桃園地檢署日前偵查簽結，認為紗窗網破損非火藥槍枝、空氣槍或手持彈弓射擊彈丸所致，經查訪懷疑與訓鴿放炮有關，由於查無犯罪嫌疑或應負刑責之人簽結，不過劉茂群仍無法接受此結果，「鴿舍放炮往上打，怎會往下打」。記者張裕珍／攝影
分享
桃園市八德區國民黨籍議員劉茂群服務處10月1日下午疑遭槍擊，桃園地檢署日前偵查簽...
桃園市八德區國民黨籍議員劉茂群服務處10月1日下午疑遭槍擊，桃園地檢署日前偵查簽結，認為紗窗網破損非火藥槍枝、空氣槍或手持彈弓射擊彈丸所致，經查訪懷疑與訓鴿放炮有關，由於查無犯罪嫌疑或應負刑責之人簽結，不過劉茂群（右一）仍無法接受此結果，「鴿舍放炮往上打，怎會往下打」，今天在黨團陪同下開記者會。記者張裕珍／攝影
分享
桃園市警察局副局長廖美鈴（左二）今天也親自到現場跟議員劉茂群說明。記者張裕珍／攝...
桃園市警察局副局長廖美鈴（左二）今天也親自到現場跟議員劉茂群說明。記者張裕珍／攝影
分享
鑑識中心主任高麗姬到場說明，她準備多張圖卡，詳細說明連月來的縝密鑑識經過，包含紗...
鑑識中心主任高麗姬到場說明，她準備多張圖卡，詳細說明連月來的縝密鑑識經過，包含紗窗網為圓形孔洞狀，鐵絲並無斷裂，也經過相關測試確認非火藥槍枝所致。記者張裕珍／攝影
分享
鑑識中心主任高麗姬（右）到場說明，她準備多張圖卡，詳細說明連月來的縝密鑑識經過，...
鑑識中心主任高麗姬（右）到場說明，她準備多張圖卡，詳細說明連月來的縝密鑑識經過，包含紗窗網為圓形孔洞狀，鐵絲並無斷裂，也經過相關測試確認非火藥槍枝所致。記者張裕珍／攝影
分享

延伸閱讀

萬美玲控放「市長要來」假消息 鄭寶清駁斥不實...

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平...

市議員服務處遭槍擊？檢警大動作分析比對查無事...

影／不分區名單被譙翻 桃議員罵「統派借國民黨...

相關新聞

殺妻後自殺？五金行老闆陳屍 妻失蹤…

2019-12-11 23:50

普悠瑪翻覆部分事實仍待釐清 高檢署發回宜檢續查

2019-12-11 22:27

稱「我殺了你媽媽」後五金行老闆陳屍台南 警排除他殺

2019-12-11 20:19

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

2019-12-11 18:58

兒子運毒黑吃黑遭擄？婦人心急哭求警方救人後破涕為笑

2019-12-11 18:57

彰化永靖五金老闆陳屍台南 妻下落不明

2019-12-11 17:35

賭博糾紛兩派駁火釀一死 南檢起訴6嫌

2019-12-11 11:48

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46

熱門文章

網紅夜會女主播秦綾謙被抓包 她前夫一個動作虧大了

2019-12-11 18:53

獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

2019-12-11 18:17

基福公路搶走了亮點？ 全球唯一天燈造型派出所撤哨了

2019-12-11 14:35

出生14天男嬰遭生父打死 女埋嬰屍良心不安投案

2019-12-11 12:19

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

2019-12-11 18:58

醉妻太盧被老公放生 慘被老公兄弟撿屍性侵

2019-12-11 16:19

國一湖口北上今凌晨連2追撞 2大車駕駛不治

2019-12-11 14:50

桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

2019-12-12 10:24

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top