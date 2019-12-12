服務處疑遭槍擊「與鴿舍有關」 女議員難接受籲要真相

桃園市八德區國民黨籍議員劉茂群服務處10月1日下午疑遭槍擊，桃園地檢署日前偵查簽結，認為紗窗網破損非火藥槍枝、空氣槍或手持彈弓射擊彈丸所致，經查訪懷疑與訓鴿放炮有關，由於查無犯罪嫌疑或應負刑責之人簽結，不過劉茂群仍無法接受此結果，「鴿舍放炮往上打，怎會往下打」，今天在黨團陪同下呼籲檢警要查明真相，會後一度哽咽泣訴「到現在仍不敢回家」，更不可能自導自演，警方今天完整說明調查結果，強調除非有新事證出現就會重啟調查。

劉茂群今在黨團書記長梁為超、市議員徐其萬與林昭賢陪同下開記者會，劉說，事發迄今好幾個月仍不敢回家，連助理都嚇到離職，認為該案仍疑點重重，自己住了20多年，和家人與附近住戶完全不知道附近有鴿舍，也從未聽過訓練鴿子的鞭炮聲響，且鴿舍距離服務處200公尺，鞭炮聲響如何傳到案發地點？她更無法接受警方指她「自導自演」說法，相當委屈。

徐其萬認為，孔洞痕跡明顯與鴿子訓練不同，簽結讓很多人傻眼無法接受，籲請檢警要真正揪出幕後指使者，林昭賢也表示，民代為高風險職業，24小時無法關機，劉議員問政犀利對事不對人，但現在卻連家都不敢回，希望查明真相，梁為超也要求檢警不要草率簽結。

桃園警方今天由警察局刑事警察大隊長邱紹洲、鑑識中心主任高麗姬等人到場說明，高麗姬準備多張圖卡，詳細說明連月來的縝密鑑識經過，包含紗窗網為圓形孔洞狀，鐵絲並無斷裂，也經過相關測試確認非火藥槍枝所致，也透過空氣槍與手持彈弓實測，確認彈丸若擊發應會在彈丸上留下格狀等痕跡，但現場遺留彈丸完整，也排除與空氣槍與彈弓擊發有關。

高麗姬強調，以鑑識中心角度而言要用「證據說話」，現場紗窗網孔洞沒有斷裂，屬於圓形擴張痕跡，且服務處地上發現的彈丸也沒有明顯格狀印痕等，另也以雷射重建彈道比對，排除射擊熱區未存有可疑射擊處，則服務處大門紗窗網破損是否為人為射擊造成，尚非無疑。

邱紹洲則說明，現場經員警調閱案發地點附近監視錄影畫面，並查訪社區住戶，多數住戶均表示案發當時並未發現可疑人車，但查訪距離服務處西南方200公尺有訓練鴿者飼養鴿子，案發當天下午4點到6點曾鳴放夢幻大吐珠鞭炮訓練鴿子，聲響夾雜爆裂聲，與槍聲不無相似，另也經過實測200公尺距離聽得到聲響，因此無法排除案發聲響來自訓鴿鳴砲所致。