殺妻後自殺？五金行老闆陳屍 妻失蹤…

彰化縣永靖鄉一家五金行邱姓老闆陳屍台南，其黃姓妻子下落不明。 記者凌筠婷／攝影 分享 facebook

彰化縣邱姓男子本月九日被發現陳屍在台南市安定區一處牧草田，檢警發現與他同年的四十九歲黃姓妻子也失蹤多時，且邱在妻子失蹤後曾向大兒子稱「我殺了你媽媽」。檢警懷疑邱殺妻後自殺，已組成專案小組調查。

據了解，警方曾兩次到死者住處或經營的五金賣場、車內搜索，但未發現可疑跡象，邱妻是否已遇害？若遇害屍體在何處？目前毫無訊息。

台南一名除草工人本月九日下午在安定區蘇厝里一處偏僻小路上發現屍體在牧草田上，立刻報警。檢警查明死者是住彰化的邱姓男子，場無打鬥痕跡，遺體腫脹但尚稱完整，初步排除他殺。

警方調查，邱姓夫妻育有三名子女，目前與大兒子同住；夫妻平時會到設在彰化縣永靖鄉的五金賣場顧店。十月廿八日，大兒子發現母親未到店內曾詢問父親，邱原向兒子表示「媽媽在吵架後離家出走」，但因邱妻的錢包、手機等個人用品都未帶走，其他家人覺得可疑而提出質疑，邱在家屬壓力下，於十月卅日向警方報案妻子失蹤。

警方獲報後調查，懷疑邱與妻子的失蹤案有關，通知十一月十八日到案說明，但邱卻未出現，由於邱曾一度返回家中向大兒子表示：「我殺了你媽媽」，檢警懷疑邱可能會到台南探望在就學的二兒子。

警方找到邱在台南走路、騎腳踏車影像，但埋伏多日都沒看到邱與兒子見面，因此未能逮到人。

警方說，本月一日，邱姓男子曾在中山高速公路安定交流道附近全家超商買了罐飲料，走出店外後消失在大馬路中，陳屍處離該超商約一公里。

邱經營的五金賣場門口貼上「整修中」紙條，鄰居表示五金行已好幾周沒營業，曾聽說夫妻感情不睦，邱喝完酒會鬧事，但不清楚細節。

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