普悠瑪翻覆部分事實仍待釐清 高檢署發回宜檢續查

普悠瑪列車去年10月21日在宜蘭高速出軌，造成18人死亡。本報資料照片 分享 facebook

台鐵北迴線普悠瑪列車第6432車次，去年10月21日下午4點48分行近宜蘭縣冬山至蘇新間路段的新馬車站，以高達140公里的時速出軌， 車上的366人中，有18人死亡，另外2百多名乘客輕重傷。宜蘭地檢署追查7個多月，今年6月起訴台鐵局機務處柳姓副處長、吳姓綜合調度所長及尤姓司機員等3人，台鐵局前局長范植谷、周永暉、鹿潔身等16人獲不起訴。高檢署認為仍有事實待釐清，上月下旬發回宜檢續查。

高檢署表示，部分不起訴名單中，有些是被害人已逾6個月告訴期間，屬告訴不合法，就未再發回。

這場車禍因列車衝擊力道猛烈，扯斷電車線、撞斷水泥撞、鋼構門型框，水泥陸橋邊被撞崩，8節車廂或翻或被擠壓成W字形，是台灣史上死傷最嚴重的火車意外。其中，北上參加婚宴的台東董家17人出遊，卻有8人罹難。

檢方調查時，曾指尤在駕駛普悠瑪號，關閉列車自動防護系統（Automatic Train Protec-tion 以下簡稱 ATP）時，因列車已無 ATP 接收感應器監控車速，司機員更應注意其車速度不得超速，並隨時為煞車準備以避免危險，途經宜蘭境內大溪站附近時，因感覺列車加速時動力異常，經關閉ATP 後，係以手動、目測方式駕駛列車。

檢方當時認為，尤未注意列車進站及過彎時應符合速限規定，竟將列車加速至約時速140公里高速，而導致列車於同日下午4點48分許，在新馬站附近無法過彎而出軌，全車翻覆，造成乘客18人死亡，另致2百多人輕重傷。

本月10日，監察院交通及採購、內政及少數民族委員會聯席會議通過糾正台鐵，並請行政院督飭相關部會檢討改進。