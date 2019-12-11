兒子運毒黑吃黑遭擄？婦人心急哭求警方救人後破涕為笑

新北市樹林區1名婦人昨日下午向警方報案稱，自己的兒子因為幫人運毒，卻疑似黑吃黑要遭黑道滅口，對方打來恐嚇要求300萬才願意放人，婦人因為籌不出錢、心急如焚只好向警方求救，但經警方查證，才驚覺這是起詐騙案，當事人不但沒有被擄，而且也沒有運毒，讓婦人及警方虛驚一場。

蔡姓婦人昨日下午2時許，在家中突然接到陌生來電，電話中對方稱，因為婦人的兒子參與了運毒集團的工作，卻在運毒過程中獨吞販毒所得，因此被發現後現在已被集團控制，要求家屬交出300萬元才願意放人讓他平安回家，否則就要殺他滅口以儆效尤，嚇得婦人急忙前往銀行湊錢。

婦人雖略有遲疑，還先傳簡訊、打電話給兒子確認，但都沒有接到兒子回電，而且前往銀行途中，歹徒突然來電通話，電話中聽見1名神似兒子聲音的男子遭毆打哀嚎，不斷痛哭求饒，嚇得婦人深信就是自己的兒子，拜託歹徒放他一馬將人送醫，她一定會籌出錢來贖人。

歹徒不斷恐嚇婦人「流一點血，死不了啦！」，讓她只能邊哭邊想辦法四處籌錢；但其實婦人的兒子根本是在公司上班中，才會沒有第一時間接到母親電話，查看母親傳來的簡訊，驚見母親以為自己遭綁架，讓婦人的兒子也急忙想回電報平安，無奈電話一直都在通話中，他才臨機一動報警讓派出所員警上門阻止母親受騙。