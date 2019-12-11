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賭博糾紛兩派駁火釀一死 南檢起訴6嫌

2019-12-11 11:48聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南黃姓男子所屬人馬日前赴李姓男子等人開設賭場鬧事，李等3人8月11日下午2時28分備妥兩把改造手槍前往黃的仁德住處談判，黃等4人也準備2把改造手槍及1把制式步槍分別藏在屋後防火巷及屋前自小貨車上，李等3人進入屋內，黃派人馬取槍被發現，兩派人馬開槍駁火10多槍，李派王姓男子遭步槍射擊貫穿左胸，送醫不治。檢方偵結起訴，依殺人、殺人未遂及槍砲等罪嫌起訴黃、李兩派人馬共6嫌。

檢方指出，黃派人馬黃姓（59歲）、張姓（59歲）及陳姓（59歲）男子3人涉殺人、殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制例罪嫌起訴，另郭姓男子（71歲）涉湮滅證據罪嫌起訴；李派人馬李姓（65歲）、謝姓（47歲）男子2人涉殺人未遂、傷害及槍砲彈藥管制條例罪嫌起訴。

而仁德這起槍擊案計有黃姓、張姓、陳姓、李姓、謝姓男子5人在押，黃派人馬當中仍有陳姓男子在逃，已由台南地檢署通緝中。

檢警調查，黃、李兩派人馬因賭博糾紛，相約8月11日下午2時28分，在黃的仁德區中正路住處談判，雙方均備妥具殺傷力槍枝及子彈，黃派人馬4人準備2把改造手槍及1把制式步槍分別藏在屋後防火巷及屋前自小貨車上，李派人馬3人則備妥兩把改造手槍赴約。

李派人馬進入屋內，黃派人馬即到後門防火巷取出預藏手槍 ，王持槍追到後門防火巷，近距離朝對方射擊，對方持抱枕阻擋拉扯，子彈僅擊中右腿。此時屋內李派人馬持槍托毆打黃，黃派人馬跑至自小貨車上拿出預藏步槍對屋內開了一槍，兩派人馬均逃出屋外，雙方在屋外扭打，並邊跑邊開槍。

其中，李派人馬王姓男子準備搭車逃離現場時，遭陳持步槍射中，貫穿左胸壁，造成王心臟及左肺破裂，大量 血胸及皮下氣腫 ，經醫急救不治。事後，黃派人馬郭還到現場清理血跡，並收拾現場遺留槍彈。

黃、李兩派人馬開槍駁火10多槍，李派王姓男子遭步槍射中，貫穿左胸，送醫不治。檢方...
黃、李兩派人馬開槍駁火10多槍，李派王姓男子遭步槍射中，貫穿左胸，送醫不治。檢方偵結起訴，依殺人、殺人未遂及槍砲等罪嫌起訴黃、李兩派人馬共6嫌。圖／本報資料照片
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黃、李兩派人馬開槍駁火10多槍，現場遺留彈殼。圖／本報資料照片
黃、李兩派人馬開槍駁火10多槍，現場遺留彈殼。圖／本報資料照片
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殺人賭博

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