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男逛士林夜市被撞怒嗆聲 下秒慘遭棍棒痛毆

2019-12-11 10:54聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市知名觀光夜市士林夜市本月7日傳出鬥毆案，彭姓男子晚上9點獨自逛夜市，與25歲張姓男子發生碰撞，開口嗆聲「你青暝喔！」，竟遭張男找人棍棒朝頭部毆打，警方昨日通知張等5人到案，並依傷害罪嫌函送檢方偵辦。

據悉，31歲彭嫌時常在士林夜市逛街，閒晃之際多次和民眾爆發口角和肢體衝突，7日晚間他在夜市與張男錯身時，兩人互相碰撞，彭隨即開口大聲嗆聲，「你青暝喔！」，怒罵張男是瞎子，張男不爽遭罵打電話找來4名朋友，5人一起持棍棒毆打彭男。

彭男頭部、臉部多處鈍挫傷，當場經送醫急救無大礙，警方昨日將施暴的張等5人傳喚到案，初步研判是不慎碰撞引發口角，再糾眾毆打，與黑幫收保護費無關，全案函送士林地檢署偵辦。

士林分局指出，士林夜市為台北市知名觀光景點，針對攤商遭恐嚇取財和毀損等不法情事，2017年至2018年間，強力掃蕩將涉案幫派人員十數人以組織犯罪防制條例移送偵辦。

警方表示，士林夜市重要出入口，每日編排3車6人路檢守望勤務，加強盤檢可疑人車；另編排6名警力，加強執行夜市攤整，以有效嚇阻犯罪。警方呼籲，民眾若遇有糾紛，理性平和方式溝通，不要意氣用事誤觸法網。

張嫌等5人遭依傷害罪送辦。記者蕭雅娟／翻攝
張嫌等5人遭依傷害罪送辦。記者蕭雅娟／翻攝
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