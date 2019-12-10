親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中國影視產業惡化 綜藝節目逆勢成長背後的亂象

批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

耶誕老人很愛演 被警察逮捕還在碎碎唸

2019-12-10 19:33聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲警分局今天安排攔截圍捕演練，3名員警裝扮成耶誕老人飾演搶匪，飛車逃逸分批落網，其中戲分最多的一名耶誕老人，最後被壓制上手銬時，還自行加台詞繼續碎碎唸「輕點、輕點，別搜了，跟你說身上沒東西了。」

不過這些都是警察實際逮捕嫌犯時，經常會聽到的對話，幸好沒讓其他演練員警接不上劇情，現場也沒有導演會喊「卡！」

警方今天模擬3名歹徒衝進蘆洲農會金融部開槍搶劫，隨後共乘1輛轎車逃逸，員警先根據目擊者提供的嫌犯車號，運用「車牌辨識系統」掌握逃逸方向，隨即通報線上警網實施攔截圍捕。

員警透過「攔截前車、逼迫後車」戰術，在道路前方管制交通製造塞車，利用路上車流阻擋歹徒的車輛通行，迫使其中1名嫌犯棄車逃逸，隨即被逮捕，另2嫌則趁隙開車繞道繼續逃逸。

警匪飛車追逐，最後在公園旁道路被前後包抄攔下，第2名耶誕老人立刻下車投降，但第3名老人卻持槍挾持公園休閒活動民眾與警方對峙，要求和女兒見面。最後在警方指揮官及歹徒的女兒心戰喊話勸降之下，最後1名歹徒棄械投降。

這次演練加入科技元素，除了運用「車牌辨識系統」掌握歹徒行蹤，警匪對峙現場並出動空拍機監控，讓歹徒看見半空中有飛行器，分散注意並製造心理壓力，協助完成任務。警方表示，演練目的是讓員警熟悉勤務技巧，萬一真有狀況發生，可靈活調整應變。

裝扮成耶誕老人的搶匪，持槍挾持人質與警察對峙。圖／警方提供
裝扮成耶誕老人的搶匪，持槍挾持人質與警察對峙。圖／警方提供
分享
蘆洲警分局今天安排攔截圍捕演練，裝扮成耶誕老人的搶匪持槍搶劫金融機構。圖／警方提...
蘆洲警分局今天安排攔截圍捕演練，裝扮成耶誕老人的搶匪持槍搶劫金融機構。圖／警方提供
分享
裝扮成耶誕老人的搶匪，最後被壓制逮捕。圖／警方提供
裝扮成耶誕老人的搶匪，最後被壓制逮捕。圖／警方提供
分享
裝扮成耶誕老人的搶匪，持槍挾持人質與警察對峙。圖／警方提供
裝扮成耶誕老人的搶匪，持槍挾持人質與警察對峙。圖／警方提供
分享
警方與歹徒對峙，展開心戰喊話。圖／警方提供
警方與歹徒對峙，展開心戰喊話。圖／警方提供
分享

空拍機

延伸閱讀

佛州珠寶竊盜劫UPS貨車 高速槍戰釀4死

正妹自願當人質！最尷尬的銀行搶案 警匪都羞羞...

十鼓結合奇美博物館 耶誕老人爬樹開趴

影／防搶演練歹徒長太凶 民眾嚇傻報警：警匪對...

相關新聞

影／調查局新形象調查官 前歌手李穎登板吸睛

2019-12-10 18:22

台南街頭刺傷歸國僑胞 凶嫌還叫母親清洗凶刀

2019-12-10 19:36

男嗆女友「不交代行蹤要妳死」 涉傷害、恐嚇被起訴

2019-12-10 19:36

夾帶活體動物闖關頻率升高 海關連續緝獲多案

2019-12-10 18:38

影／年貨需求暢旺 近千萬大陸香菇企圖闖關遭海關查扣

2019-12-10 18:10

調查局形象調查官更替 「小林志玲」李穎驚艷登場

2019-12-10 14:39

台南警遭殺害 凶嫌梅文魁判19年2月

2019-12-10 14:13

網詐案飆升 年末網購季警3招籲防詐

2019-12-10 14:12

台東毒蟲心虛欲逃自摔 警追上壓制逮人

2019-12-10 14:00

毒品氾濫嚴重 宜縣警局執行安居緝毒專案三度蟬聯第一

2019-12-10 13:26

Eric才是殺人犯？ 陳伯謙稱被他們恐嚇才坦承殺人

2019-12-10 12:59

中壢汽車旅館遭竊 警方一日內迅速偵破

2019-12-10 12:02

分屍乳房做標本 家屬「不想跟人渣同庭 」求償1500萬

2019-12-10 11:46

逼老父深蹲還拿榔頭敲死人 兒二審仍無期徒刑

2019-12-10 10:22

台南殺警案凶嫌判19年2月 家屬：判太輕

2019-12-10 10:07

台南模範警察遭殺害 凶嫌梅文魁判19年2月

2019-12-10 09:35

北市「四面佛」縱火案 2嫌到案羈押禁見

2019-12-10 00:16

官司引怒火 四面佛縱火犯抓到了

2019-12-09 23:43

網傳法務部今起嚴格檢查「政治難民」 法務部：假的

2019-12-09 22:16

台鐵台南榮譽街平交道死亡事故 疑情緒不穩行人臥軌

2019-12-09 22:03

台鐵往台南區間車撞死倒臥軌道行人 目前單線通行

2019-12-09 21:34

林森四面佛縱火案 檢聲押禁見2嫌

2019-12-09 20:09

機房起火悶燒疏散3百房客 晶華酒店告香奈兒要求償

2019-12-09 18:51

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

2019-12-09 17:15

北市四面佛廟縱火案 起因為債務官司糾紛

2019-12-09 15:43

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

國道一號45公里貨櫃車追撞 2歲女童及1女被燒成焦屍

2019-12-10 08:10

高職生台東墜樓不治 警方：疑未帶家門鑰匙爬窗失足

2019-12-09 23:18

台鐵台南榮譽街平交道死亡事故 疑情緒不穩行人臥軌

2019-12-09 22:03

10月兩女慘死砂石車下 雲林縣道158虎尾斗南段降速

2019-12-10 13:06

影／基隆信二路停車場又傳有人墜樓 男子身亡 老母哭斷腸

2019-12-10 18:14

影／台中龍井三合院火警 母子一死一重傷

2019-12-10 18:38

闖紅燈釀禍？女大生撞左轉轎車倒地送醫不治

2019-12-10 15:39

影／驚悚！高雄女工清點木材 束帶突斷木材落下壓死她

2019-12-10 17:11

影／台南殺警判決警界譁然 警：至少應無期徒刑啊！

2019-12-10 11:35

小心荷包別失血 竹崎159縣道本月起移動式測速照相

2019-12-10 15:39

18隻狗屍殘骸慘不忍睹 飼主任狗自生自滅被起訴

2019-12-10 11:48

雇用少女坐檯陪酒 指示包包鎖櫃 免得美眉撤退包包露餡

2019-12-10 16:36

「身材愈像阿嬤年輕時候」 外公手竟伸孫女棉被摸胸

2019-12-10 13:48

將9貓虐死被動用私刑 警方：施暴者已遭法辦

2019-12-10 12:31

金門高齡八旬老人走失 警方動員順利尋獲

2019-12-10 16:49

砂石車駕駛酒駕 台7線桃園復興路段自撞翻覆

2019-12-10 14:33

台東男子負氣離家異國待38年 移民署台東服務站助返鄉

2019-12-10 13:47

台南模範警察遭殺害 凶嫌梅文魁判19年2月

2019-12-10 09:35

國道匝道驚見詭異黑衣跪拜姨 路中雙手合十拜來車

2019-12-10 17:09

誰在米奇、米妮燈箱上塗鴉 中市警調帶追犯嫌

2019-12-10 14:48

天冷要注意！高雄大樓暗夜火警 疑電暖氣過熱

2019-12-10 00:13

國一北上火燒車2死 桃園市區大塞車

2019-12-10 09:13

懷疑老公又偷腥翻老帳 控34年前與小三產女求償

2019-12-10 07:48

小心違規踩地雷 北高雄這裡臨停購物至少罰600元

2019-12-10 12:59

Eric才是殺人犯？ 陳伯謙稱被他們恐嚇才坦承殺人

2019-12-10 12:59

官司引怒火 四面佛縱火犯抓到了

2019-12-09 23:43

調查局形象調查官更替 「小林志玲」李穎驚艷登場

2019-12-10 14:39

北市「四面佛」縱火案 2嫌到案羈押禁見

2019-12-10 00:16

台鐵往台南區間車撞死倒臥軌道行人 目前單線通行

2019-12-09 21:34

台東毒蟲心虛欲逃自摔 警追上壓制逮人

2019-12-10 14:00

廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴

2019-12-09 23:41

年輕女大雨全身濕欲跳海 金山警與民急救援送上熱咖啡

2019-12-10 16:01

弒父為何判無期？高院：不是拿鐵鎚正面敲也無前科

2019-12-10 11:46

分屍乳房做標本 家屬「不想跟人渣同庭 」求償1500萬

2019-12-10 11:46

超時工作還沒加班費逼走護理師 新竹國泰醫院要賠錢！

2019-12-10 10:45

開車左轉害騎士摔車 男肇逃辯以為他車撞竟獲判無罪

2019-12-10 10:14

影／真害！老伯將10兩金飾藏洗衣機 貨櫃屋起火慘兮兮

2019-12-09 18:37

台灣國成員潑漆蔣介石銅像未遂 社維法送辦

2019-12-10 14:03

台東高職生意外墜樓不治 原因待警方調查

2019-12-09 22:40

越男阿里山乞食 警遣返前查出他是山老鼠

2019-12-10 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top