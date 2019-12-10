耶誕老人很愛演 被警察逮捕還在碎碎唸

新北市蘆洲警分局今天安排攔截圍捕演練，3名員警裝扮成耶誕老人飾演搶匪，飛車逃逸分批落網，其中戲分最多的一名耶誕老人，最後被壓制上手銬時，還自行加台詞繼續碎碎唸「輕點、輕點，別搜了，跟你說身上沒東西了。」

不過這些都是警察實際逮捕嫌犯時，經常會聽到的對話，幸好沒讓其他演練員警接不上劇情，現場也沒有導演會喊「卡！」

警方今天模擬3名歹徒衝進蘆洲農會金融部開槍搶劫，隨後共乘1輛轎車逃逸，員警先根據目擊者提供的嫌犯車號，運用「車牌辨識系統」掌握逃逸方向，隨即通報線上警網實施攔截圍捕。

員警透過「攔截前車、逼迫後車」戰術，在道路前方管制交通製造塞車，利用路上車流阻擋歹徒的車輛通行，迫使其中1名嫌犯棄車逃逸，隨即被逮捕，另2嫌則趁隙開車繞道繼續逃逸。

警匪飛車追逐，最後在公園旁道路被前後包抄攔下，第2名耶誕老人立刻下車投降，但第3名老人卻持槍挾持公園休閒活動民眾與警方對峙，要求和女兒見面。最後在警方指揮官及歹徒的女兒心戰喊話勸降之下，最後1名歹徒棄械投降。