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影／年貨需求暢旺 近千萬大陸香菇企圖闖關遭海關查扣

2019-12-10 18:10攝影中心 記者陳嘉寧／即時報導

接近春節市場需求高峰，關務署台北關攔截9噸多、市價近千萬元的大陸香菇。海關呼籲，為了確保食品安全，民眾應該慎選農產品，不要購買大陸香菇。

台北關副關務長林堃龍表示，春節前為年貨需求暢旺時段，台北關快遞機放組10月至11月期間，清查快遞進口專區理貨區的滯倉貨品時，總共攔截到1424袋、總重9025公斤的大陸乾香菇，初步估算這些企圖闖關的大陸香菇市價接近千萬元。

台北關指出，大陸香菇未經檢驗有否農藥及重金屬殘留，運送過程也可能潮解變質產生毒素，引起病情等危害身體健康情事，呼籲民眾在購買前應注意產地，慎選農產品，以免誤食傷害身體健康。

在防範非洲豬瘟入侵措施上，台北關指出，豬肉產製品亦為民眾過年送禮之首選，跨境網購興盛，不少民眾透過網路訂購相關製品，在享受便利購物同時，應避免觸犯相關檢疫法規。依規定動物產製品如屬動物傳染病防治條例第5條應施檢疫物品，應於快遞進口時依同法第34條第1項申請檢疫，違者按第43條規定處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。如貨物來自非洲豬瘟疫區，則屬第33條禁止輸入之檢疫物，按第41條可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。

台北關強調，目前亞洲國家非洲豬瘟疫情嚴峻，政府機關除透過跨部會合作機制強化邊境管制防堵外，更有賴民眾於跨境網購前共同合作杜絕，切勿心存僥倖或一時疏忽而遭重罰，也危害國內畜產業的發展。

台北關重申，將持續加強大陸農產品及肉製品之查緝，並鼓勵民眾檢舉不法走私（免費檢舉走私專線：0800-711117），嚴厲杜絕相關管制物品進入國境，共同守護國民健康及健全相關產業環境。

接近春節市場需求高峰，關務署台北關攔截9噸多、市價近千萬元的大陸香菇。（關務署台...
接近春節市場需求高峰，關務署台北關攔截9噸多、市價近千萬元的大陸香菇。（關務署台北關提供）
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接近春節市場需求高峰，關務署台北關攔截9噸多、市價近千萬元的大陸香菇。（關務署台...
接近春節市場需求高峰，關務署台北關攔截9噸多、市價近千萬元的大陸香菇。（關務署台北關提供）
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