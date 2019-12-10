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調查局形象調查官更替 「小林志玲」李穎驚艷登場

2019-12-10 14:39聯合報 記者張宏業／台北即時報導

調查局為樹立良好形象，多年前找來5名北機站調查官拍攝形象看板，傳達忠誠、樸實、團結、進步的精神，也成為調查局的招牌，如今這5名形象調查官已陸續成為領導幹部，調查局長呂文忠因此決定讓他們「退休」，改由新世代5人小組登場，新的形象調查官中，又以外號「小林志玲」的李穎最為吸睛。

不同於以往的是，新世代的5名調查官清一色都是台北市調查處成員，並且穿著新式防彈背心拍照，象徵調查官「精選嚴訓」、「堅忍自信」的精神，5人中又以女調查官李穎、黃佳莉最為亮眼。

李穎是調查班52期，因外形清秀，說話細柔，加上外型酷似名模林志玲，被封為是調查局版「小林志玲」，她結業時成績優異，留在展抱山莊擔任師長(負責指導新生)，去年才分發台北市調查處政經站。

調查局今年初破獲「一帆風順」、「福祿壽」2款頂級海洛因走私案，起出224塊高純度海洛因磚，市值24億元，李穎就是負責支援監視毒梟動向，台北市處舉行破案記者會時，派出李穎穿著新式防彈背心戒護海洛因磚，意外成為媒體捕捉「嬌點」。

至於黃佳莉則是51期第2名結業，她原本是銀行貸款專員，後來因為想嘗試新挑戰，索性拋棄辦公桌，改行當調查官，她目前也是台北市調查處政經站成員，人緣不錯的她，當過人審與考績委員。

調查局新形象調查官，左2為黃佳莉，右2為李穎。圖／調查局提供
調查局新形象調查官，左2為黃佳莉，右2為李穎。圖／調查局提供
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調查局美女調查官李穎（圖右），因外形亮眼，今年初曾出席海洛因毒品破案記者會，成為...
調查局美女調查官李穎（圖右），因外形亮眼，今年初曾出席海洛因毒品破案記者會，成為媒體「嬌點」。圖／資料照片
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調查局美女調查官李穎，外號「小林志玲」。圖／資料照片
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