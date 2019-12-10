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網詐案飆升 年末網購季警3招籲防詐

2019-12-10 14:12聯合報 記者陳金松／台北即時報導

「雙11購物節」、「黑色星期五購物節」甫結束，「1212購物節」又將來臨，國內網路詐騙日益猖獗，刑事局擔心民眾年底瘋網購成為詐團出手目標，提出3招防詐建議，呼籲購物民眾留意，別淪為詐騙集團肥羊。

根據統計，國內今年1至10月中旬，所有詐騙案件受理1萬7999件，其中假網拍、購物詐欺和網購衍生的解除分期付款詐騙名列前三名，三者合占總詐騙案超過四成。

刑事局說，年末購物季越來越夯，大至品牌電商、小至素人賣家都搶搭熱潮推出優惠，民眾開心撿好康之餘，務必提防詐騙集團趁亂下手。

刑事局提出三招防招基本觀念，首先是慎選購物平台，拒絕私下交易。刑事局說，臉書、LINE缺乏安全交易機制，尤其每周公布的高風險賣場名單，臉書幾乎都上榜，被騙件數高達總件數9成以上，最好透過商譽良好電商購物。另外「私下交易免手續費」常暗藏詐團陷阱，不要貪小便宜，以免因小失大。

再來是查證優惠訊息，高價商品面交。刑事局發現很多詐團會盜用民眾臉書帳號，轉貼優惠購物訊息，被害人上鉤，再以各種理由要被害人匯款；因此優惠購物訊息務必親自確認，尤其是高價商品務必要求面交。

最後是牢記資安風險，提防詐騙電話。多數詐騙都是民眾個資遭外洩或遭盜，詐團再假冒身分行騙，民眾都應有個資可能外洩風險觀念，接到奇怪電話提高警覺，牢記來電要求操作ATM就是詐騙。

網詐案件居高不下，刑事局絞盡腦汁為年底購物季提防詐觀念。圖／刑事局提供
網詐案件居高不下，刑事局絞盡腦汁為年底購物季提防詐觀念。圖／刑事局提供
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詐騙集團電商

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