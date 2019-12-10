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台東毒蟲心虛欲逃自摔 警追上壓制逮人

2019-12-10 14:00聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東警分局馬蘭派出所今天凌晨2點執行巡邏勤務，員警巡經市區更生路時，見2輛機車違規併排騎乘，員警遂上前攔停稽查，其中，持有毒品的楊男因心虛逃跑，最後自摔受傷當場遭員警壓制逮回偵辦。

警方表示，楊男一開始還假裝配合盤查，員警發現右側口袋發現凸出物疑似毒品吸食器，楊一時心虛轉身逃跑躲避追緝，在逃跑過程不慎失足跌倒，導致左腳膝蓋骨折，員警隨後上前控制其行動，並從身上起出安非他命與吸食器。

警方調查，楊有竊盜、毒品等前科，因楊左腳膝蓋受傷先將其送往台東馬偕醫院救護後，全案將依違反毒品危害防制條例移送台東地檢署偵辦。

毒品台東馬偕醫院

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