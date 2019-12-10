毒品氾濫嚴重 宜縣警局執行安居緝毒專案三度蟬聯第一

毒品氾濫嚴重，宜蘭縣警察局打擊毒品績效，再獲內政部警政署評定全國丙組第一名，局長謝進賢日前從行政院領獎後，今天在縣務會議中，縣長林姿妙也公開肯定警局查緝毒品的努力，嘉許「警察弟兄們，你們辛苦了」。

宜蘭縣榮獲「108年第二波安居緝毒專案」全國丙組第一名，上個月由縣警察局長謝進賢前往行政院接受院長蘇貞昌頒贈「有功機關」獎狀。宜蘭縣警察局不只這次拿下安居緝毒專案的全國丙組冠軍，前二期也都是第一名，算是三度蟬聯，該專案鎖定藏身在社區大樓的販毒據點、犯罪組織及幫派涉毒地點及販賣給少年的毒販為首要查緝目標，將毒犯趕出社區，還給民眾安寧的生活環境。

根據縣警局統計執行三期安居緝毒共查獲近200名藥頭，聲押率約近七成；在專案期間每天晚上，由縣警局長召集各分局長，刑大及組長等相關人員開會，盤點各方情資，研討團隊接下來的查緝作為，也因此連續三期拿下全國丙組第一名的好成績；而且除了警方努力辦案，還藉由民間力量，以建立社區反毒網模式，鼓勵熱心民眾加入網絡布線並提供情資，共同達到全民反毒成效。