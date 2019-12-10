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Eric才是殺人犯？ 陳伯謙稱被他們恐嚇才坦承殺人

2019-12-10 12:59聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再將屍體肢解13塊、裝7袋棄屍荒野，並割下乳頭試圖做標本；一審依強制性交故意殺人、毀棄屍體等罪判陳死刑、褫奪公權終身，案件仍在高等法院審理中。民事部分，高女家屬扣除犯罪被害補償金，向陳伯謙求償約1500萬元，台北地方法院今天開庭，陳伯謙委任律師出庭指出，陳伯謙只認棄屍、幫助分屍，若要負損害賠償責任，也僅需負擔此部分，其餘殺人犯行是「Eric」所為，而Eric就是「陳永昌」。

陳伯謙律師表示，陳伯謙強調凶手是「Eric」，也有畫下Eric的長相，且在警方訊問時也指認是一名身高約170公分、戴G-shock手表的男子「陳永昌」。

法官問及陳伯謙既只坦承棄屍、分屍，為何起初要「擔」殺人重罪；陳伯謙律師指出，陳伯謙因為受到很多人的威脅，包括死者父親的朋友徐文建曾恐嚇他「如果你不坦承認罪，我就拿20萬找人處理你」，另「陳永昌」也以他的親朋好友生命安危作為籌碼，恐嚇他不得供出實情。

死者家屬律師反駁，高院11月開庭時，就已經傳喚「陳永昌」到庭，但「陳永昌」否認犯行，且英文名字不是Eric，更沒有G-shock手表，明顯和陳伯謙的供述不符。

她說，陳伯謙胡亂指認「陳永昌」犯案，就不怕「陳永昌」被冤枉嗎？另批對方要死者家屬答應陳伯謙僅就分屍、棄屍部分和解，「根本毫無誠意又毫無悔意」。法官諭知2月12日再開庭。

陳伯謙去年5月在華山藝文特區自築「野居草堂」教弓道技藝，高女報名當學員；5月31日下午，高女在草堂與陳飲酒聊天，高女酒後在軟墊昏睡；6月1日凌晨，陳性侵高女並將她勒斃。

陳伯謙殺人後，將屍體連衣服肢解成13塊，用7個垃圾袋分裝，從6月4日清晨起，騎機車翻山越嶺，分多次將屍袋載往陽明山焿子坪沿路棄屍。陳肢解屍體時，臨時起意想將切割形狀較完整的高女左側乳頭、外陰部製成標本，因此先用鹽巴、明礬覆蓋，放入夾鍊袋內。

陳伯謙。本報資料照片
陳伯謙。本報資料照片
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棄屍殺人屍體

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