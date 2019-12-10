台南警遭殺害 凶嫌梅文魁判19年2月

今年警察節前夕，台南市刑大偵查佐劉三榮在柳營區山秀練歌場，遭嫌犯梅文魁槍擊右肩1槍，經送醫急救不治，台南地院今天宣判。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年警察節前夕，台南市刑事警察大隊偵查佐劉三榮在柳營區山秀練歌場，遭嫌犯梅文魁槍擊右肩，急救不治，專案小組不到一天在高雄逮人，梅辯稱，不知劉中槍，只想嚇嚇劉。梅當庭向劉遺孀及父母鞠躬致歉遭拒。檢方依殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴，經合議庭審理，台南地院今天宣判，依殺人罪判他15年、非法持有槍械4年6月，應執行19年2月徒刑。

劉父劉錦雄說，判太輕了，考慮上訴。台南地院指出，梅雖否認殺人犯意，辯稱是朝被害人旁邊射擊，開槍後不知被害人中槍，還用槍抵住被害人額頭，告訴他不要再相逼了，如有殺人犯意，就會再開槍了。

合議庭認為，梅開槍射擊處與劉的距離極短，應可預見朝劉旁邊開槍，即可能射中被害人造成死亡，在場證人均證稱有看到劉右上臂流血，梅稱未發覺被害人中彈，有違常理，縱梅未再繼續開槍，也不能證明梅無殺人的間接犯意，所辯不可採。

台南地院表示，梅係犯非法持有可發射子彈具有殺傷力的槍枝罪及殺人罪。合議庭認為被告先前已有兩次槍砲前科，仍再購買槍彈，嚴重危及社會治安，梅知悉劉為警員，仍攜帶槍彈赴約，漠視國家法紀，商談過程中，劉僅一直要求梅要給予交代，並未有危害梅生命或身體的言行舉止。

台南地院指出，梅因不滿劉未答應被告所提出慢慢償還賠償款的要求，即基於殺人的不確定故意，朝劉方向射擊，造成劉死亡，不僅剝奪劉的生命，造成家屬傷痛，也引起社會大眾相當程度不安，犯罪所生的損害至為重大，迄今因賠償金額（2000萬）無共識，未為任何賠償。

院方考量梅犯後坦認部分犯行態度，入監前從事團購工作，月收入約兩三萬元，扶養母親家庭等一切情狀，因此量處非法持有槍枝罪，處4年6月，併科10萬元，又犯殺人罪處15年，應執行19年2月徒刑，可上訴。