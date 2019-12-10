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中壢汽車旅館遭竊 警方一日內迅速偵破

2019-12-10 12:02聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

中壢某一汽車旅館於11月30日遭人持槍強盜，中壢警方成立專案小組偵辦，於1日內即掌握犯嫌去向並逮捕歸案，全案目前依強盜、槍械彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

日前位於中壢市區某汽車旅館，遭一名歹徒持槍強盜櫃檯內現金新台幣二萬一千元後離去，經警方掌握相關事證，連夜埋伏於隔日晚上6點在新北市土城區中華路一段上將32歲王姓犯嫌逮捕到案，並起獲犯案工具改造槍枝1枝、子彈2顆、安非他命吸食器1組、強盜贓款新台幣5668元。

中壢警方表示，全案依強盜、槍械彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，此外，對於任何挑戰公權力之行為，將依法究辦，絕不寬待。

日前位於中壢市區某汽車旅館，遭一名歹徒持槍強盜櫃檯內現金新台幣二萬一千元後離去，...
日前位於中壢市區某汽車旅館，遭一名歹徒持槍強盜櫃檯內現金新台幣二萬一千元後離去，經警方掌握相關事證，連夜埋伏於隔日晚上6點在新北市土城區中華路一段上將32歲王姓犯嫌逮捕到案。記者高宇震／攝影
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強盜毒品

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