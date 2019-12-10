中壢汽車旅館遭竊 警方一日內迅速偵破

相關新聞
分屍乳房做標本 家屬「不想跟人渣同庭 」求償1500萬2019-12-10 11:46
逼老父深蹲還拿榔頭敲死人 兒二審仍無期徒刑2019-12-10 10:22
台南殺警案凶嫌判19年2月 家屬：判太輕2019-12-10 10:07
台南模範警察遭殺害 凶嫌梅文魁判19年2月2019-12-10 09:35
北市「四面佛」縱火案 2嫌到案羈押禁見2019-12-10 00:16
官司引怒火 四面佛縱火犯抓到了2019-12-09 23:43
網傳法務部今起嚴格檢查「政治難民」 法務部：假的2019-12-09 22:16
台鐵台南榮譽街平交道死亡事故 疑情緒不穩行人臥軌2019-12-09 22:03
台鐵往台南區間車撞死倒臥軌道行人 目前單線通行2019-12-09 21:34
林森四面佛縱火案 檢聲押禁見2嫌2019-12-09 20:09
機房起火悶燒疏散3百房客 晶華酒店告香奈兒要求償2019-12-09 18:51
指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴2019-12-09 17:15
北市四面佛廟縱火案 起因為債務官司糾紛2019-12-09 15:43
畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影2019-12-09 15:03
男欠債不滿對方嗆「沒錢還去酒店」 烙人砸車2019-12-09 12:55
旗山1歲童送醫已死亡 竟是保母揮拳打臉搥頭2019-12-09 12:32
李佳芬父親盜採砂石毆死村長？李家委託律師控告三立2019-12-09 11:24
影／想趁里長補選警察「比較忙」開賭場？19人被逮2019-12-09 11:01
滷肉飯千金險遭擄 犯嫌做完筆錄竟放了2019-12-09 10:28
網球公開賽涉不實核銷逾9000萬？「卡神」楊蕙如今被告2019-12-09 10:21
不爽官司敗訴燒宮廟洩憤 林森四面佛縱火案逮2嫌2019-12-09 10:07
慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手2019-12-04 13:46
熱門文章
0.7度低溫夜衝武嶺 警方寒夜營救5大學生2019-12-09 15:19
國道一號45公里貨櫃車追撞 2歲女童及1女被燒成焦屍2019-12-10 08:10
影／機車闖雪隧竟不管紅斑馬鳴笛喊停 原來背後有洋蔥2019-12-09 15:01
台鐵台南榮譽街平交道死亡事故 疑情緒不穩行人臥軌2019-12-09 22:03
高職生台東墜樓不治 警方：疑未帶家門鑰匙爬窗失足2019-12-09 23:18
指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴2019-12-09 17:15
低調又實力強的國家有哪些？ 網友：台灣人不喊衰也很強2019-12-09 19:30
嬤往生化身龍捲風！停棺前消失 擲筊「答案」讓人驚2019-12-09 16:47
2男輪流性侵學妹 竟拿牙刷刷下體滅證2019-12-09 14:06
機房起火悶燒疏散3百房客 晶華酒店告香奈兒要求償2019-12-09 18:51
北市議員幕僚帶女回家拍性愛片 正宮發現還遭恐嚇2019-12-09 18:24
被叮嚀「不能吃牛肉」 她誤食下秒悲劇發生2019-12-09 14:46
恐怖！國道1號2車追撞翻覆 賓士再追撞釀3人傷2019-12-09 12:57
看到阿飄？住旅館小孩大哭「不要住這」 一問之下結局神反轉2019-12-09 14:52
號稱超越永動機發電 男子涉詐欺吸金2000萬2019-12-09 16:40
男誤闖休息站女廁超恐慌 妙用一招完美脫身2019-12-09 13:07
被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑2019-12-09 18:14
中央大學風洞實驗室電線頻遭竊 不堪其擾報警抓到賊2019-12-09 20:08
娃娃機夾iPhone11只要40元 他拆封後傻眼：手機咧2019-12-09 17:05
畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影2019-12-09 15:03
外送員妹子濕冷天上工 她衝超商買熱可可被讚爆2019-12-09 15:03
他不在場工人攀牆被倒塌磚柱砸死 法官判工頭無罪2019-12-09 15:54
影／真害！老伯將10兩金飾藏洗衣機 貨櫃屋起火慘兮兮2019-12-09 18:37
匯款太緊張被誤認成車手 警到場意外幫他現省15萬2019-12-09 14:06
警金融機構宣導關懷提問 成功阻詐150萬元2019-12-09 17:17
腳踏車沒裝反光片遭酒駕追撞 對方摔死他入獄還賠錢2019-12-09 15:18
女大學生自撞燈桿 顏面骨折傷重不治2019-12-09 14:28
台南模範警察遭殺害 凶嫌梅文魁判19年2月2019-12-10 09:35
男欠債不滿對方嗆「沒錢還去酒店」 烙人砸車2019-12-09 12:55
天冷要注意！高雄大樓暗夜火警 疑電暖氣過熱2019-12-10 00:13
天冷做鳥窩給鳥兒住 網笑翻：這要送去火葬場吧2019-12-09 15:47
官司引怒火 四面佛縱火犯抓到了2019-12-09 23:43
懷疑老公又偷腥翻老帳 控34年前與小三產女求償2019-12-10 07:48
急診醫掏腰包救濟4千元 低收爸被爆原來是詐騙2019-12-09 14:44
思親民眾受困靈骨塔內 警步巡寶塔救援脫困2019-12-09 15:55
北市「四面佛」縱火案 2嫌到案羈押禁見2019-12-10 00:16
國一北上火燒車2死 桃園市區大塞車2019-12-10 09:13
台鐵往台南區間車撞死倒臥軌道行人 目前單線通行2019-12-09 21:34
廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴2019-12-09 23:41
85歲老翁疑開車緊張 撞12輛機車再撞進民宅大門2019-12-09 20:10
留言