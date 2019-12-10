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分屍乳房做標本 家屬「不想跟人渣同庭 」求償1500萬

2019-12-10 11:46聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再將屍體肢解13塊、裝7袋棄屍荒野，並割下乳頭試圖做標本；一審依強制性交故意殺人、毀棄屍體等罪判陳死刑、褫奪公權終身，案件仍在高等法院審理中。民事部分，高女家屬扣除犯罪被害補償金，向陳伯謙求償約1500萬元，台北地方法院今天開庭。

經記者詢問，高女父親表示，家屬不出庭而委任律師出庭，「因為我們再也不想跟陳伯謙這個人渣、殺人魔，同處一庭」；他說，家屬求償精神慰撫金、撫養費等，若真的拿到賠償金，會全數捐贈給犯罪被害人保護協會、門諾醫院，「女兒生前熱心公益，我們應該要這樣做」。

高女家屬委任律師謝智潔指出，原先起訴請求的金額較高，但家屬已領犯罪被害補償金100萬元，另撫養費部分，因高女父母有2名子女，因此撫養費金額除以2，略為縮減後，向陳伯謙求償約1500萬元。

她說，陳伯謙在刑事案件仍辯稱是友人「Eric」殺人，自己僅提議分屍，「刑事都否認犯罪，更何況民事，他當然也不想賠償」。謝智潔說，家屬求償也知道可能拿不到賠償金，但求一個正義、公道。

陳伯謙去年5月在華山藝文特區自築「野居草堂」教弓道技藝，高女報名當學員；5月31日下午，高女在草堂與陳飲酒聊天，高女酒後在軟墊昏睡；6月1日凌晨，陳性侵高女並將她勒斃。

陳伯謙殺人後，將屍體連衣服肢解成13塊，用7個垃圾袋分裝，從6月4日清晨起，騎機車翻山越嶺，分多次將屍袋載往陽明山焿子坪沿路棄屍。陳肢解屍體時，臨時起意想將切割形狀較完整的高女左側乳頭、外陰部製成標本，因此先用鹽巴、明礬覆蓋，放入夾鍊袋內。

陳伯謙案發後在看守所和友人會客時，曾說「我很想說呴，幫我就是保存簡報，但是我想想好像也不用，我出去再來查那個什麼舊的報紙，然後再來收集起來，看能不能出一本書，賺個一桶金，對啊，這個出書應該會很紅喔，變態殺人魔的心情自白。」。

陳伯謙。本報資料照片
陳伯謙。本報資料照片
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殺人屍體棄屍

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