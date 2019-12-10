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台南殺警凶嫌判19年2月 家屬：判太輕了

2019-12-10 10:48聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

警察節前夕，台南模範警察劉三榮遭殺害，台南地院合議庭審理後認凶嫌梅文魁犯非法持有槍枝罪，處4年6月，併科10萬元，又犯殺人罪處15年，應執行19年2月徒刑。家屬聞訊後判太輕了。台南地院合議庭認凶嫌不確定故意殺人。

台南地院指出，梅雖否認殺人犯意，並辯稱「我是朝被害人旁邊射擊，開槍後不知被害人中槍，我還用槍抵住被害人額頭，告訴他不要再相逼了」，如有殺人犯意，就會再開槍了云云，然合議庭認為梅開槍射擊處與劉的距離極短，應可預見朝劉旁邊開槍即可能射中被害人造成其死亡，且在場證人均證稱有看到劉右上臂流血，梅稱未發覺被害人中彈，有違常理，縱梅未再繼續開槍，也不能證明梅無殺人的間接犯意，所辯不可採。

台南地院表示，梅係犯非法持有可發射子彈具有殺傷力的槍枝罪及殺人罪。合議庭認為被告先前已有2次槍砲前科，仍再購買槍彈且持有，嚴重危及社會治安，且梅也知悉劉為一名警員，仍攜帶槍彈赴約，漠視國家法紀，且於商談過程中，劉僅一直要求梅要給予交代，並未有危害梅生命或身體的言行舉止。

台南地院認為，梅竟因不滿劉未答應被告所提出慢慢償還賠償款的要求，即基於殺人的不確定故意，朝劉方向射擊，而造成劉死亡，不僅剝奪劉的生命，造成家屬傷痛，也引起社會大眾相當程度不安，犯罪所生的損害至為重大，迄今因賠償金額（2000萬）無共識，未為任何賠償。

院方考量梅犯後坦認部分犯行態度，入監前從事團購工作，月收入約2、3萬元，需扶養母親家庭等一切情狀，因此量處非法持有槍枝罪，處4年6月，併科10萬元，又犯殺人罪處15年，應執行19年2月徒刑，可上訴。

台南地院合議庭審理後認凶嫌梅文魁犯非法持有槍枝罪，處4年6月，併科10萬元，又犯...
台南地院合議庭審理後認凶嫌梅文魁犯非法持有槍枝罪，處4年6月，併科10萬元，又犯殺人罪處15年，應執行19年2月徒刑，合議庭認為，凶嫌不確定故意殺人。記者邵心杰／攝影
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殺人槍枝

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