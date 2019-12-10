逼老父深蹲還拿榔頭敲死人 兒二審仍無期徒刑

黃姓男子去年10月疑不滿失智父親多次離家出走，體罰父親「深蹲」又遭反抗，拿榔頭打死父親，犯後辯稱是父親自己撞到桌角。檢、警調查黃父傷勢，發現與榔頭形狀吻合，鐵鎚握柄又驗出黃的DNA，將他起訴。新北地院依殺害直系血親尊親屬罪判黃無期徒刑，高等法院今駁回上訴。

黃(43歲)長期無業，與父(68歲歿)、母住在新北市板橋區。去年10月14日上午，黃報案稱父親撞到家中桌角受傷，消防人員將黃父送醫，因傷重不治。檢、警相驗傷勢，發現黃父的頭、臉傷勢是鈍器造成，且頭、手有其他舊傷，研判死者生前遭長期虐待，懷疑有他殺可能。

黃母證稱兒子有時候會體罰丈夫，檢、警認定他涉嫌重大，相驗時當場將他逮捕，法院訊後也裁定羈押。

偵訊時，黃承認有叫父親做過深蹲、伏地挺身和仰臥起坐，稱因父親頭部開過刀，行動和思緒反應比較遲緩，希望能藉運動刺激活絡腦部運作。黃坦承有拿榔頭木柄打過父親四肢，但否認用榔頭敲擊，聲稱當天是父親不聽從指示，見他拿鐵鎚警告，出手想要奪取，結果在爭搶時打到自己。