台南模範警察遭殺害 凶嫌梅文魁判19年2月

今年警察節前夕，台南市刑事警察大隊偵查佐劉三榮在柳營區山秀練歌場遭嫌犯梅文魁槍擊右肩1槍，經送醫急救不治，專案小組不到1天在高雄逮人，梅辯稱，連劉中槍他都不知道，只想嚇嚇劉；梅當庭向劉遺孀及父母鞠躬致歉遭拒。檢方依殺人罪及槍砲彈 藥刀械管制條例起訴，經合議庭審理，台南地院今天宣判殺人15年、非法持有槍械4年6月，應執行19年2月徒刑。

台南地院開辯論庭，審判長詢問劉父意見，劉父語氣激動上揚，梅太惡質，擁槍自重，不能再讓他出監了。劉母則坐在一旁悲從中來，不停拭淚。梅在庭上想道歉，她說 ，孩子沒有了父親的陪伴，「現在我沒辦法做到」。

梅表示，當時對方口氣讓他失去理智，才會想開槍，而且他是朝劉所坐沙發右側開槍，想嚇嚇劉。「我真的不知道他中槍」梅說，看到右臂有一條血線，以為是擦傷，沒有殺劉的意思。

梅的辯護人主張傷害致人於死、過失致死，指在這麼短距離開槍，受傷部位在右手臂，非重要部位，且梅開了一槍後，仍有6、7發子彈，隨時可再開槍，但梅上前抵住劉的頭部，並未再開槍。

檢方強調，梅有錯在先，攜槍前往練歌場且裝好子彈，證人也證稱兩人討論傷害賠償事宜，期間也無暴力相向，梅僅一時氣憤殺人。檢方說，梅從友人背包內取出槍，距離劉4、5公尺處朝劉獨坐沙發開槍，梅辯稱並未針對劉，而是朝沙發右側開槍，但事後又上前持槍抵住劉額頭，直至女友及友人攔阻才作罷。