影／謝和弦台中夜店開唱又惹「麻」煩？ 警：未獲檢舉

歌手謝和弦過去就曾因在臉書自爆吸食大麻，引發爭議，5日又因吸食大麻，遭妻子報警檢舉，謝遭依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署後，檢方訊後命3萬元交保，未料前波爭議尚未平息，謝又傳出今天凌晨在台中市西屯區夜店開唱時，公開發表「支持大麻合法化」的言論。台中第六警分局表示，目前尚未接獲情資檢舉，若只是在台上發表支持大麻合法的言論，警方認定屬於個人言論範圍，若有其他不法事證，將依法偵辦。

台中市第六警分局偵查隊副隊長謝志遠表示，有消息傳出歌手謝和弦今天凌晨在西屯區夜店開唱時，疑有發表支持大麻合法化的言論，不過警方迄今尚未接獲民眾檢舉，不清楚謝在場內的發言內容，若是講支持大麻合法化，警方會認定屬於個人言論自由範圍，但若在台上有吸食大麻，或是持有大麻又鼓吹他人吸食，就有觸法疑慮，呼籲市民若有不法事證，可向警方報案。

謝志遠表示，依現行毒品危害防制條例規定，大麻與安非他命等毒品同列二級毒品，施用二級毒品可處3年以下有期徒刑，若涉嫌販售，本刑屬7年以上、無期徒刑之罪，呼籲國人毒害無窮，不要親身試毒，後患無窮。