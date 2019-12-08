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屏東上演緝毒追逐戰 2人駕車逃逸擦撞3車就逮

2019-12-08 10:26聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東恆春警方昨天晚上在車城鄉福安宮巡邏時，發現一輛白色轎車形跡可疑，墾丁派出所長蔡宗宏、警員梁宜斌自後靠近要攔查時，駕駛竟加速逃逸並沿途丟棄毒品，甚至擦撞路旁的機車及2輛轎車，一名王姓機車騎士摔倒受輕傷，最後在優勢警力圍捕下擋住去路，逮捕2人送辦；直擊緝毒追逐戰的香客直呼過程驚險。

該輛轎車在車城福安宮後方道路逃逸時，當時還有不少逛攤位的香客，見狀紛紛閃避，轎車先擦撞1重機車再擦撞另輛車，並沿途丟棄毒品，所幸僅造成王姓機車騎士輕傷，該車稍後被警車擋住去路，洪姓及李姓毒犯駕車2名嫌犯都被員警壓制逮捕，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東車城福安宮昨晚上演緝毒追逐戰，2名毒犯駕駛白色轎車逃逸，擦撞路旁的機車及2輛...
屏東車城福安宮昨晚上演緝毒追逐戰，2名毒犯駕駛白色轎車逃逸，擦撞路旁的機車及2輛轎車，最後被警車擋住去路就逮。記者潘欣中／翻攝
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毒品屏東機車騎士

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