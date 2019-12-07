新竹OL投資賭博網站慘賠 儲值3百萬全沒了

詐騙集團以代操博弈投資為由，指示被害人在賭博網站儲值，得手斷絕聯繫，刑事局統計3個月來受理95件假投資博奕網站詐騙案，一名女性上班族被騙395萬元，警方正在追查。

新竹上班族陳姓女子（26歲）今年10月上網瀏覽Instagram，看到號稱穩賺不賠的博奕投資廣告，根據內文聯絡方式加入LINE好友詢問，對方要求她在賭博網站申請帳號儲值，宣稱可透過代操賺錢。

陳女依指示操作，收到對方傳來「獲利」的網頁截圖，想提領紅利時，對方卻稱「洗碼量不足」，必須提高儲值才能領出，接著離開封鎖聊天室，她驚覺受騙報案，損失395萬元。

警方分析，歹徒假藉博奕網站或線上投資平台，宣稱破解網站後台程式保證獲利，誘使民眾投資，出示獲利畫面取信，藉故拖延「不出金」。

刑事局統計，今年9至11月受理95件假投資博奕網站詐騙案，歹徒利用53家網路平台，最多的是「GIC GROUP」及「WD環球國際」，各發生6件，其次為「NCI新彩國際」5件，將分析165反詐騙專線資料庫，定期更新高風險平台名單，提醒民眾留意。