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新竹OL投資賭博網站慘賠 儲值3百萬全沒了

2019-12-07 16:21聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團以代操博弈投資為由，指示被害人在賭博網站儲值，得手斷絕聯繫，刑事局統計3個月來受理95件假投資博奕網站詐騙案，一名女性上班族被騙395萬元，警方正在追查。

新竹上班族陳姓女子（26歲）今年10月上網瀏覽Instagram，看到號稱穩賺不賠的博奕投資廣告，根據內文聯絡方式加入LINE好友詢問，對方要求她在賭博網站申請帳號儲值，宣稱可透過代操賺錢。

陳女依指示操作，收到對方傳來「獲利」的網頁截圖，想提領紅利時，對方卻稱「洗碼量不足」，必須提高儲值才能領出，接著離開封鎖聊天室，她驚覺受騙報案，損失395萬元。

警方分析，歹徒假藉博奕網站或線上投資平台，宣稱破解網站後台程式保證獲利，誘使民眾投資，出示獲利畫面取信，藉故拖延「不出金」。

刑事局統計，今年9至11月受理95件假投資博奕網站詐騙案，歹徒利用53家網路平台，最多的是「GIC GROUP」及「WD環球國際」，各發生6件，其次為「NCI新彩國際」5件，將分析165反詐騙專線資料庫，定期更新高風險平台名單，提醒民眾留意。

刑事局預防科指出，不要輕信素未謀面網友提供的投資管道，避免投資標榜「高獲利」、「穩賺不賠」標的，配合網路平台的第三方支付業者應善盡社會責任，做好客戶審查，避免成為詐騙幫凶，涉及洗錢防制法。

詐騙集團以代操博弈投資為由，指示被害人在賭博網站儲值，得手斷絕聯繫。圖／刑事局提...
詐騙集團以代操博弈投資為由，指示被害人在賭博網站儲值，得手斷絕聯繫。圖／刑事局提供
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詐騙集團以代操博弈投資為由，指示被害人在賭博網站儲值，得手斷絕聯繫。圖／刑事局提...
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詐騙集團賭博上班族

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