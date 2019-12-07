新竹破獲首起總統賭盤 檢方將擴大釐清金流

新竹地檢署查獲首起總統大選選舉賭博案，新竹地檢署今天表示，林姓男子涉嫌經營六合彩賭博，其中，還以此次總統選舉結果為標的，供賭客下注，將釐清選舉賭盤相關人流與金流。

檢方表示，檢察官張凱絜指揮新竹市警二分局偵查隊組專案小組，經布線、蒐證，日前到林男住處，當場查扣手機、帳冊、簽單，而林男還以這次總統選舉結果為標的，讓賭客下注。

檢方指出，林男涉嫌聚眾賭博，訊後以2萬元交保。檢方將擴大偵辦，以釐清是否有選舉賭盤、賄選、暴力、假訊息、境外資金勢力介入選舉等情形。