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謝和弦吐「被捕心得」 直言「被台灣警察逮捕很幸福」

2019-12-06 22:10聯合新聞網 綜合報導

藝人惹「麻」煩，歌手謝和弦呼麻5日晚間被老婆報警檢舉，謝和弦6日被押上警車移送新...
藝人惹「麻」煩，歌手謝和弦呼麻5日晚間被老婆報警檢舉，謝和弦6日被押上警車移送新北地檢署時，仍是一臉輕鬆自在的模樣。記者王長鼎／攝影
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32歲歌手謝和弦昨（5日）晚間因持有大麻被逮，據悉檢舉人就是是謝和弦的混血老婆Keanna，經警方偵詢後移送新北地檢署複訊，檢方訊後裁定3萬元交保。他不僅交保時語出驚人嗆柯文哲「沒懶趴」，晚間還在臉書寫下「被捕心得」，大呼被台灣警察逮捕真的很幸福。

謝和弦早在2012年就曾表示自己吸食大麻，昨更因持有大麻遭老婆Keanna檢舉，遭警方逮捕。交保後謝和弦於今天晚間在臉書寫下「被捕心得」，他表示派出所的氣氛良好、睡得香甜，還謝謝警察請自己吃宵夜跟早餐，對於自己持有大麻遭逮，謝和弦表示「原來刑警已經超過24小時沒睡」、「還要加班處理我的案件，真的很抱歉」，最後他寫道被台灣警察逮捕真的很幸福，謝謝台灣警察，交保後甚至買了一支新手機送自己當禮物。

許多網友、粉絲在貼文底下留言「你有很愛你的老婆，她不希望你掉到深淵，做法激烈但希望能讓你回頭是岸」、「別再讓愛你的人傷心難過了」、「你的老婆還在等你呢，别再傷她心了」；也有人對謝和弦加油打氣「你很棒，但不要辜負另一半對你的信任」、「要好好疼老婆，加油」、「很喜歡你的歌，希望你們夫妻一直好好的，加油」。

謝和弦大麻警察

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