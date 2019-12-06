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影／台南大舞廳槍擊案 警方逮捕凶嫌及女友漏夜偵訊

2019-12-06 21:34聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安平區台南大舞廳上月27日發生槍擊案，陳姓男子夥同3名男子，涉嫌攜帶1把改造手槍前往該處包廂尋仇，拉扯間開了1槍傷及2名男子，陳等人見事情鬧大將作案槍枝扔在現場後逃逸，引起警政署、行政院高度重視，經警方多日追緝，今晚在高雄美濃一帶民宿掌握他及女友行蹤，順利將兩人逮捕到案，警方正漏夜偵訊，釐清相關案情。

台南大舞廳近期不平靜，上月13日凌晨發生薛姓男子在店內被打後，心生不滿聚眾持棍棒砸店，當時即引起警方注意迅速介入偵破，並緝捕薛在內5車、4人到案，已依涉毀損罪嫌移送台南地檢署究辦。警方雖要求業者約束店內秩序，但未平靜多久，27日凌晨又在店內3樓KTV發生槍擊案。

警方調查，46歲陳姓男子夥同3名男子，涉嫌攜帶改造手槍前往該處包廂尋仇，拉扯間開了1槍傷及2名男子，陳等人見事情鬧大將作案槍枝扔在現場後逃逸。陳為了逃避警方查緝，跟女友一同先逃逸至嘉義躲藏，發現行 蹤被鎖定，不再使用手機外，陸續以高鐵、台鐵及計程車交通工具等逃亡各地，並以女友身分投宿，直至日前逃竄至台北，兩人在台北火車站身影曝了光，警方也很快掌握其行動模式。

警方一路尾隨循線追緝，今天晚間6時30分在高雄美濃一處民宿內，將陳及女友一併逮捕到案，隨後帶回市警四分局漏夜偵訊。

分局長蔡進閱重申，警方對於企圖擾亂治安不法行為，一定會依法究處，對於合法經營的行業雖會依法保障其權益，但業者若無法自律或配合甚至隱匿、縱容治安事件一再發生，引發社會不安，警方一定依職權全力掃蕩絕不姑息，並會通報相關單位實施聯合稽查。他呼籲，業者應善盡社會責任，共同維護社會安寧及秩序。

陳姓男子及女友日前逃竄至台北，在台北火車站身影曝了光，警方也很快掌握其行動模式。...
陳姓男子及女友日前逃竄至台北，在台北火車站身影曝了光，警方也很快掌握其行動模式。記者邵心杰／翻攝
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槍枝槍擊民宿

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