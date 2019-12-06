毒品型態多樣化 三峽警防止毒品下向扎根

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三峽警分局為強化校園犯罪預防觀念與新型態毒品宣導，各別在11月23日民義國小校慶活動，以及本月4日三峽國中「教師會議」展示仿真毒品模具。

透過仿真毒品模具的展示與講解，搭配有獎徵答活動以輕鬆的方式讓師生認識嚴肅的毒品問題，尤其新型態毒品樣式日新月異，如：混合型咖啡包、毒糖果、跳跳糖，已偽裝成日常可見的零食，讓不少學童以為是真的糖果。