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毒品型態多樣化 三峽警防止毒品下向扎根

2019-12-06 16:30聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

三峽警分局為強化校園犯罪預防觀念與新型態毒品宣導，各別在11月23日民義國小校慶活動，以及本月4日三峽國中「教師會議」展示仿真毒品模具。

透過仿真毒品模具的展示與講解，搭配有獎徵答活動以輕鬆的方式讓師生認識嚴肅的毒品問題，尤其新型態毒品樣式日新月異，如：混合型咖啡包、毒糖果、跳跳糖，已偽裝成日常可見的零食，讓不少學童以為是真的糖果。

三峽警分局表示，期冀不斷透過類似的宣傳活動，提高師生們對毒品的警覺，且來路不明的食物，以及在公共場合務必先將飲料喝完或請親友代為看管，以免遭受侵害。

三峽警分局為強化校園犯罪預防觀念與新型態毒品宣導，民義國小校慶展示仿真毒品模具。...
三峽警分局為強化校園犯罪預防觀念與新型態毒品宣導，民義國小校慶展示仿真毒品模具。圖／警方提供
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三峽警分局在三峽國中「教師會議」講解新型態毒品樣式。圖／警方提供
三峽警分局在三峽國中「教師會議」講解新型態毒品樣式。圖／警方提供
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毒品零食

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