國內史上破獲最大假美鈔 換算3億台幣騙過驗鈔機

廖姓男子涉嫌印製假美鈔販售，偽鈔品質可騙過舊型驗鈔機，刑事局查獲廖等5人，搜出美金總額1092萬餘元的百元假鈔，換算台幣高達3億元，為國內破獲最大宗假美鈔，研判上百萬美元流入市面，與3年前兆豐銀行收受偽鈔案有關，檢方訊後聲押廖等4人獲准。

警方調查，廖姓男子（64歲）在新北市開設印刷廠20多年，10年前關廠，涉嫌向同業謝姓男子（63歲）購買變色粉、磁性油墨等原料，印製百元假美鈔，透過闞姓男子（58歲）轉交何姓（52歲）、藍姓（58歲）男子，以面額10分之1價格賣出。

犯嫌宣稱，可持假鈔至越南、緬甸等東南亞國家的酒店、賭場及郵輪消費，吸引不少幫派分子購買；刑事局鑑識人員檢驗，偽鈔品質逼真，民眾肉眼難辨，還能騙過舊款的小型驗鈔機。

一對夫妻今年初至蒙古觀光，持假美鈔在當地機場兌換被拘留詢問，險些回不了國；刑事局偵七大隊第三隊今年3月獲報追查，上月7日、19日分別在彰化縣、台北市及新北市拘提廖等4人，搜出美金總額1092萬7800元的百元假鈔，依行使偽造有價證券罪嫌移送法辦，昨天在台北市帶回謝詢後請回，查扣印刷原料。

廖稱，10年前大陸友人交付這批美鈔販賣，他未印製假鈔；謝稱提供印刷原料，對假鈔不知情；其餘犯嫌稱假鈔來自廖，僅少量賣出。

2016年3月，兆豐銀行被客戶以200多萬元假美鈔換走台幣6000多萬元，刑事局查獲這批偽鈔後通報美國特勤局駐香港人員，初步檢視與兆豐收到的假鈔類似。