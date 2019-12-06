查獲偽造百元美鈔面額逾千萬 新北檢羈押5嫌

新北地檢署6日表示，檢察官指揮刑事警察局等單位偵破近年最大宗偽造百元美鈔案，歷經6個月追查，待時機成熟，於5日收網，查扣偽造美金現鈔1104萬餘元（約新台幣3億3000餘萬元）。（檢方提供） 分享 facebook

新北地檢署今天表示，檢察官指揮刑事警察局等單位，偵破近年最大宗偽造百元美鈔案，查扣假美鈔1104萬餘元（相當於新台幣3億3000餘萬元），廖姓等5名犯嫌查緝到案聲押獲准。

新北地檢署今天下午發新聞表示，刑事警察局接獲檢舉有集團販售百元假美鈔情資後，立即報請新北檢檢肅黑金專組檢察官卓俊吉，指揮刑事局偵七隊、新北市警局刑警大隊等，偵辦偽造美鈔集團案。

檢方說，歷經6個月追查過濾，認為時機成熟昨天收網，合併之前的行動於11月7日、19日、27日及12月5日，共發動4波搜索、拘提。

檢方表示，共在新北市三重區、台北市士林區、桃園市蘆竹區、彰化縣花壇鄉等處搜索，查獲廖嫌、謝嫌、闞嫌、何嫌、藍嫌等人涉犯偽造有價證券。

檢方說，整體行動共查扣偽造百元美鈔1104萬7800元（相當於新台幣3億3720萬餘元）、假美鈔束帶1批及印製假美鈔的油墨原料。

檢方表示，廖嫌等人看準該批百元偽造美鈔品質精緻，肉眼及手感無法分辨真偽，並能通過小型驗鈔機檢測，認有暴利可圖，以每1張百元偽造美鈔以新台幣350至450元代價對外兜售。

檢方表示，鍥而不捨、向上溯源的專案行動，及時查獲偽鈔，防止損害擴大。共拘提廖嫌等5人到案，依照涉犯意圖供行使之用而交付偽造有價證券罪嫌重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見全數獲准。