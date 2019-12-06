戒毒難忍！男毒癮發作敲碎磁磚自殘

戒毒難忍竟持磁磚自殘！屏東內埔鄉一名黃姓男子，在戒毒階段因毒癮發作，敲碎磁磚以尖端自殘，身上衣物多處都被劃破，員警獲報到場進行管束，未避免殃及無辜，在警消的戒護下，將黃男送醫包紮傷口。

內埔警分局新北勢派出所警員李彥儒、警員洪榮勝日前凌晨接獲報案，稱一名黃姓男子（47歲）精神不濟企圖自殺，家屬向警方供稱，黃男當天夜晚疑似又毒癮發作，整個人神情有異，且不時拿磁磚朝自己身體敲打，把衣服都劃破了，怎麼勸都無法安份下來，為避免傷到家人，才報案請求協助。

警員李彥儒表示，抵達現場後，就發現黃男神情恍惚地坐在房間內，不斷喃喃自語，地上全是磁磚碎片，手臂上還有明顯傷口，警方立刻戒護黃男的行動，並勸說前往醫院就診，經過數分鐘的溝通後，黃男聽從建議，由警消陪同下前往榮總包紮傷口，總算化解一場危機。

內埔警分局長蔡耀順表示，李員及洪員勤務積極，保護他人安全，也阻止憾事發生，特別予以嘉勉；也呼籲民眾，「毒品百害無一利」，請勿嘗試、避免觸法，倘若發現身旁親朋好友有施用毒品之情事，請立即撥打110或是與就近派出所聯繫，及時伸出援手，遠離毒品危害。

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