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歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

2019-12-06 11:37聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

32歲歌手謝和弦昨晚因持有大麻被逮，新北市海山警分局接獲檢舉有人吸毒，派人到板橋區華江一路一處民宅，當場發現謝和弦身旁有10多克的大麻，警方將他帶回偵訊，據悉就是扣嫂向警方檢舉，大義滅親。海山警方偵詢後今天上午移送新北地檢署偵訊，檢方訊後裁定3萬元交保侯傳。

32歲歌手謝和弦昨晚因持有大麻被逮，海山警方訊後今天上午移送新北地檢署偵訊，檢方...
32歲歌手謝和弦昨晚因持有大麻被逮，海山警方訊後今天上午移送新北地檢署偵訊，檢方訊後裁定3萬元交保侯傳。記者王長鼎／攝影
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大麻吸毒謝和弦

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