歌手謝和弦涉吸食大麻遭檢舉 今晚被警方逮捕

言詞風格直率、曾多次力挺「阿北」台北市長柯文哲的歌手謝和弦遭人向警方檢舉疑似吸毒，警方今天晚上在新北市查獲謝和弦涉嫌持有10多公克大麻，目前已被警方帶返派出所偵訊。據了解，謝和弦坦承吸食，警方訊後明天將依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

謝和弦曾多次力挺柯文哲，還曾在選戰期間創作「台灣的未來」，呼籲大家支持柯，也是柯文哲所創的台灣民眾黨創始黨員之一，但今年他也曾二度發聲嗆柯文哲，直言「柯文哲你現在很瞎」，加上全身刺青，敢言的個性，在社會各界及演藝圈引起頗多爭議。

新北市海山警方今天接獲檢舉，今晚9時30分在板橋區華江一路一處民宅內，疑似有人吸食毒品，警方上門盤查，沒想到竟然查獲歌手謝和弦涉嫌持有10多克的大麻，已漏夜將謝和帶返派出所進行偵訊，要釐清毒品來源。

謝和弦2012年曾在臉書自爆抽大麻後寫歌，還寫下「我等你們來抓我」，同年他確診患有躁鬱症，近年病情反覆，不時在臉書暴走，今年1月間他出席公開活動，受訪時無預警拿出打火機說「點亮台灣」，前東家「華納音樂」今年2月初發表謝和弦入院治療聲明，住院兩周後獲准出院。

今年10月謝和弦在臉書宣布與華納音樂和平解約，但仍持續透過臉書與歌迷互動，並透露本月初謝和弦奪下KKBOX年度風雲歌手，也是明年1月18日第15屆KKBOX風雲榜首波曝光的嘉賓，原訂屆時出席在台北小巨蛋舉辦的頒獎典禮，但如今傳出吸食大麻遭逮，能否出席恐成未定之數。