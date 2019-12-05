賭場合夥人懷疑男子意圖蒙面打劫 先發制人竟打死他

基隆市楊姓男子懷疑手下劉姓男子勾結外人，想打劫自家賭場，除與魏姓、余姓男子涉嫌毆打劉男逼問，並認為劉的李姓友人是「搶匪」之一，將李打到奄奄一息。李後來由友人送醫，傷重不治。檢方偵訊時，3人坦承動手打人，被依傷害致死等罪嫌起訴。

檢警調查，楊男介紹劉姓手下到他與吳姓男子等人合夥經營的賭場，擔任把風工作。吳對楊說，懷疑劉與外人勾結要蒙面搶劫賭場。今年3月1日晚上楊通知劉到一處民宅後，與魏姓、余姓等人用手銬把劉銬住，徒手毆打，逼問實情及勾結的搶匪身分。

劉男否認勾結外人意圖搶劫賭場，楊等人不信，將劉押到暖暖區一處洗車場，命劉趴在地上，除以棍棒毆打劉的臀部及雙腿，還用電線電擊劉的手指。楊等人後來私自檢視劉的手機，認為與楊有聯絡的李男可能是搶匪，命劉用LINE聯絡，誘使李到洗車場。

李一下車就被人銬住後，楊等人分持棍棒或徒手毆打李男，魏男並讓李吃下安排他命。李被打到奄奄一息，才讓李聯絡3名友人開車來載他離去。友人將李送醫急救，未能救回性命。檢方相驗認為死因不單純，指揮警方偵辦，楊、魏和余男警詢後被依傷害致死等罪嫌送辦。