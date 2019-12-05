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菲律賓男子在台種植大麻 檢查扣大麻煙草等起訴

2019-12-05 10:58聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

菲律賓男子麥哲夫勾結台籍孫男、賀男種植大麻，由孫男找沈姓女子，再由沈女向美國友人娜咪代購大麻種子郵寄來台，孫男及麥哲夫取得大麻種子後，在麥哲夫位於台中市的租屋處、及孫男位於台南市的住處種植大麻，經警循線查獲，查扣大麻煙草及大麻種子，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例罪起訴麥哲夫等4人。

起訴書指出，菲律賓籍男子麥哲夫（19歲）、孫男（29歲）、賀男（39歲）等人，約定由賀男提供資金，由孫男出面向他人購買大麻種子，再由孫男及麥哲夫栽種大麻及製造大麻成品，出售後再朋分獲利，謀議後，孫男找友人沈女（36歲）代購大麻種子。

孫男於2017年9月間，在台南市仁德區賀男的公司，當面向賀男拿取4萬元，用以購買大麻種子，而沈女貪圖賺取大麻種子的價差，同年10月間匯款給美國女性友人娜咪，由娜咪將大麻種子郵寄來台，再由沈女交付給孫，孫付款4萬元，沈女賺取差價2萬元。

麥哲夫、孫男取得大麻種子後，添購培養土、植物照射燈、定時器、乾燥燈、風扇、除濕劑等工具及設備，透過網路搜尋栽種大麻相關知識，在麥哲夫位於台中市西屯區的租屋處、孫男位於台南市東區住處栽種大麻。

至去年11月12日，警方接獲民眾購買栽種大麻使用植物生長燈的情資，經檢警蒐證後，今年2月間前往搜索，逮獲麥嫌等人，查扣大麻煙草39公克、大麻種子0.07公克。

菲律賓男子麥哲夫勾結台籍孫男、賀男種植大麻，在麥哲夫位於台中市的租屋處、及孫男位...
菲律賓男子麥哲夫勾結台籍孫男、賀男種植大麻，在麥哲夫位於台中市的租屋處、及孫男位於台南市的住處種植大麻，經警循線查獲，查扣大麻煙草及大麻種子，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例罪起訴麥哲夫等人。圖／本報資料照
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