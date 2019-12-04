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嘉檢破獲博弈網站 地下匯兌39億

2019-12-04 23:06聯合報 記者卜敏正／嘉義市報導

嘉義地檢署追查吳承霖夫妻地下匯兌案，查出陳男等人在台北、嘉義等縣市架設博弈網站、提供簽賭，2年來從大陸地下匯兌39億元，檢警調昨在全台33處同步搜索，查扣現金、名車及電腦相關設備，訊後依賭博洗錢防制法罪嫌將陳等4人聲請羈押、12人交保、22人請回，是否涉及選舉賭盤仍在調查中。

嘉義地檢署8月偵辦地下匯兌案，發現陳、楊等人涉嫌經營博弈網站，犯罪所得經地下匯兌管道匯回，僅8月前6個月就匯入超過16億6千萬餘元，疑涉賭博、偽造文書及洗錢防制法，組成專案小組蒐證。

檢警調歷經2個多月調查，發現陳、楊等嫌，自106年起，在台北、新北、台中市及嘉義市等地設公司，架設博弈網站，總部設在菲律賓，台灣負責程式設計網站架設，提供陸、港、台等賭客登入簽注六合彩、運動比賽等賭博，再以大陸金融帳戶收付賭金，透過地下匯兌管道及不實合約將賭金匯回，總金額高達39億。

嘉義地檢署檢察官前天指揮警調，在全台33處同步搜索，警調一到場，位於菲國總部立即關機，全台共有72名嫌疑人被帶回偵訊，查扣現金約700萬元、名車6輛、筆電、電腦主機、手機、監視器主機及螢幕、員工手冊、賭博規則筆記、存摺、帳密等。

檢方認為陳嫌等人所有的麥拉倫、保時捷等6輛跑車，屬犯罪所得、全數查扣。記者卜敏正...
檢方認為陳嫌等人所有的麥拉倫、保時捷等6輛跑車，屬犯罪所得、全數查扣。記者卜敏正／攝影
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嘉義地檢表示，該案主嫌都是30歲左右嘉義年輕人，平日無正常工作，出入卻有麥拉倫丶保時捷、雙B等名車代步，每輛車價值百萬到千餘萬不等，檢方認定這些車輛都是犯罪所得，一併查扣。

嘉義賭博洗錢

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