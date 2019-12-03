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苗警桃園攻堅破門赫見衝鋒槍 開1槍逮12人起出4支槍

2019-12-03 17:16聯合報 記者范榮達／即時報導

苗栗縣警局刑警大隊、竹南分局、桃園市警察局桃園分局、八德分局組成專案小組，循線12月1日到桃園市攻堅破門，對空鳴1槍示警，查獲林姓男子（23歲）、陳姓男子（22歲）涉嫌持有4支槍，其中1支是台灣罕見的美軍特種部隊使用MK-9制式衝鋒槍，火力不輸警方，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

苗栗縣警局今天宣布破案，苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦頒發破案獎金，警方說，刑大掌握林男、陳男犯罪集團，疑似槍、毒、賭都來，專案人員多次蒐證，發現他們以桃園市桃園區汽車修理廠2層樓鐵皮屋掩護，表面經營修理、清潔高價進口車生意，掩護地下賭場，專案小組聲請搜索票，12月1日行動。

警方表示，苗栗縣警局動員保安隊霹靂小組警員手持MP-5衝鋒槍，使用新配發破門器撞開鐵門，屋內12人竄逃，還有人從2樓跳下逃逸，辦案人員開1槍示警，圍捕12人，並在1樓查獲1支MK-9衝鋒槍，2支土耳其製ZORAKI 925自動連發手槍，1支935式手槍，及子彈77顆。

現場並查獲少量毒品，專案小組清查，依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送林男、陳男偵辦，另有1名劉姓男子（29歲）毒品案通緝犯，解送桃園地檢署執行，專案小組懷疑槍支另涉其他案件，擴大偵辦中。

苗栗縣警局宣布破案，縣議員余文忠、楊明樺、張佳玲、許櫻萍也到場致意，徐耀昌更是有而發，苗栗警方屢屢破大案，他幾乎每周都來頒發破案獎金，還飛象過河到外縣市，總統、副總統及立委選舉前打擊犯罪，淨化治安值得肯定。

苗栗縣警局刑警大隊等單位組成專案小組查獲4把非法槍支，其中1支是MK-9衝鋒槍，...
苗栗縣警局刑警大隊等單位組成專案小組查獲4把非法槍支，其中1支是MK-9衝鋒槍，縣長徐耀昌、議長鍾東錦今天頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
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苗栗縣警局刑警大隊等單位組成專案小組查獲4把非法槍支，其中1支是MK-9衝鋒槍，...
苗栗縣警局刑警大隊等單位組成專案小組查獲4把非法槍支，其中1支是MK-9衝鋒槍，縣長徐耀昌、議長鍾東錦今天頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
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苗栗縣警局刑警大隊等單位組成專案小組查獲4把非法槍支，其中1支是MK-9衝鋒槍，...
苗栗縣警局刑警大隊等單位組成專案小組查獲4把非法槍支，其中1支是MK-9衝鋒槍，縣長徐耀昌、議長鍾東錦今天頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
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苗栗縣警局刑警大隊等單位組成專案小組查獲4把非法槍支，其中1支是MK-9衝鋒槍，縣長徐耀昌、議長鍾東錦今天頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
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苗栗縣警局刑警大隊等單位組成專案小組查獲4把非法槍支，其中1支是MK-9衝鋒槍，縣長徐耀昌、議長鍾東錦今天頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
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苗栗縣毒品徐耀昌

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