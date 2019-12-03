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反毒大使藏民間觀察 刺鼻異味、常開趴該多留心

2019-12-03 12:58聯合報 記者林佩均／即時報導

毒品害人害己，台中市北區錦平里守望相助隊隊長游金隆與文正所志工分隊分隊長黃淑容，兩人深入觀察轄區，發現毒品侵入社區有幾點「異象」，社區經常出現刺鼻異味、鄰居深夜常開趴、進出人面容憔悴、精神恍惚等，就該多留心，通報轄區派出所，將毒品驅離你我的住家環境。

台中市警局第二分局錦平里守望相助隊隊長游金隆與文正所志工分隊分隊長黃淑容，昨上警廣電台擔任「反毒大使」，以自身在轄區服務與觀察，與民眾分享毒品侵入社區的幾點要點。

游金隆曾挺身協助警方掃除藏匿在社區內的毒害人士，游深刻了解毒品對人體的危害，他教導民眾辨識毒品是否入侵社區的方法，例如：「社區總出現刺鼻的異味，像是燒塑膠味、化學藥劑味」、或是「鄰居晚上常開趴，進出的人複雜且人面容憔悴、精神恍惚」都是警訊，鼓勵社區民眾通報轄區派出所，共同掃除毒害。

擔任警察志工的黃淑蓉，也是台灣台中地方檢察署榮譽觀護人，她與戒毒者有近距離的接觸，並分享毒癮者會面臨到的困境。

黃淑蓉有感，許多毒癮者在吸毒與戒毒中不斷掙扎，吸毒換來一時快樂，但戒毒要花更長的時間與精力，卻不一定能完全戒除，相當痛苦。

為了讓更多人遠離毒品的危害，黃擔任警方志工進行反毒宣導，會分享親身見到戒毒者的故事，讓民眾增加對毒品危害的警惕。

台中市警局第二分局配合高檢署與警政署啟動安居緝毒專案，第二分局在台中市政府警察局甲組分局中，連續3波獲得第一，除了警方積極查緝，也歸功反毒大使們的協助，讓反毒通報網絡發揮最大功效。

台中市警局第二分局錦平里守望相助隊隊長游金隆(右)與文正所志工分隊分隊長黃淑容(...
台中市警局第二分局錦平里守望相助隊隊長游金隆(右)與文正所志工分隊分隊長黃淑容(左)擔任「反毒大使」，以自身在轄區服務與觀察，與民眾分享毒品侵入社區的幾點要點。圖／台中市警察局第二分局提供
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毒品戒毒反毒

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