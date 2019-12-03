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男刺女兩刀搶走700元 檢起訴強盜、殺人未遂

2019-12-03 12:18聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名洪姓男子（62歲）今年8月底持刀刺傷1名徐姓女子胸腹，並搶走手機及現金700元的背包；徐女強忍傷痛從屋內逃出，經緊急送醫所幸獲救。台北地檢署調查後依殺人未遂、強盜罪起訴洪男。

檢警調查，8月22日凌晨，洪姓男子約女方到他萬華區住處，雙方因故發生爭執，洪盛怒下拿出水果刀，朝女方左胸前及上腹交界處狠刺2刀，導致女方大量出血躺臥該套房內。

洪見女方身上斜背一個背包，為阻止她對外求救，於是拿起水果刀割斷背包上的帶子，搶走裝有700元現金、手機、證件、提款卡、信用卡等重要個人物品的背包後逃逸。女方忍痛負傷倉惶逃離屋內，因失血過多倒臥路邊，經路人發現報警送醫才撿回一命。

洪事後返回住處滅證，將沾有血跡的床單帶走，接著四處躲藏。警方調閱監視器追查，隔天在新北市將他拘提到案。檢方認為他的行為涉犯刑法殺人未遂罪及攜帶兇器強盜罪嫌，因各罪犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。

本案發生後，外界曾質疑，警方因強盜案屬重大刑案，依規定將被警政署列管，並在期限內破案，將增加查緝壓力；另選舉期間將屆，為避免給市長柯文哲「添麻煩」，種種考量下，「技術性」辦案。

事後，萬華分局表示，在同一時間、地點嫌犯所犯下的所有刑案，在刑案統計部分，均由最重刑責吸收所有犯行，如被害人認加害人有其他罪行，可透過地檢署追加提告，本案已列在重大刑案故意殺人下，並無吃案疑慮。

強盜殺人

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