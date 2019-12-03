男子猝死旅社同夥倉惶逃 現場有毒咖啡包

2019-12-03 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣一處旅館上月29日傳出有男子猝死房間內。警方到達現場發現，林姓男子死亡，但身上沒有明顯外傷，現場也無打鬥痕跡，但垃圾桶發現一只毒咖啡的包裝紙碎紙片。

經調閱監視器追查，發現林姓男子與另兩名少年，共同投宿旅社後，隔天只有兩名少年離開。

警方找到兩名少年，少年指出，3人一起共同施用毒咖啡包即人睡，清晨發現，林姓男子無生命跡象，沒有呼吸，倉惶離開。

少年指出，林姓男子當時身體好，但施用毒咖啡後曾有心悸，當時有詢問要不要去看醫生？林姓男子回答說不用，睡一下就好了，沒想到一覺不醒。警方表示，全案已報請檢察官偵辦中。