影／KTV大亂鬥還追到醫院 警局執行威力掃蕩壓制氣焰

2019-12-03 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市本月1日發生兩名少年起衝突，引發群毆及持刀械傷人案件，當事人雙方甚至將「戰線」延長到醫院。警一分局隔天深夜就執行威力掃蕩臨檢勤務，宣示絕不容許幫派分子違法脫行為，展現維護治安及民眾安全之決心。

丁姓少年前天凌晨與友人到市中心一家KTV唱歌，酒後獨自跑到同棟別的樓層KTV店的包廂，並與裡面的林姓少年等人起衝突。丁姓少年友人上樓查看，引發雙方人馬互毆。

警方接獲店家報案後，出動快打部隊到場將相關人士帶回偵辦，並協助傷者送醫。後來雙方友人又到醫院碰頭，警方加派人力到醫院攔阻，未讓衝突擴大。

轄區警一分局今天表示，從昨晚起展開強力執行威力掃蕩行動，規劃在治安熱點愛一路、愛三路、孝二路、孝三路、仁一路及仁二路，針對幫派分子及青少年易聚集的KTV、小吃店、卡拉OK、PUB、撞球店、網咖等，集中警力採高強度、高密度專案臨檢勤務，強力檢肅不法分子，藉以遏止暴力犯罪發生，淨化治安。