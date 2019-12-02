高雄男子不明原因街頭自戕 身上只剩50元

無業47歲陳姓男子今天傍晚在高雄市小港區街頭舉槍自戕，子彈從頭部左側太陽穴射擊，貫穿從右側射出，警消到場時，陳男意識模糊，送醫後呈腦死狀況，沒有意識，但仍有呼吸心跳。警方封鎖現場採證，在陳男身上除找到證件外，皮夾內僅剩下50元，懷疑他因為經濟問題尋短。

陳男已離婚，與黃姓前妻在高雄市小港區行義街一帶租屋，今傍晚近5點時，陳男獨自走在行義街上，突然拿出1把疑似改造手槍，先對空開2槍，再往自己頭部開一槍後倒地，突如其來的行為，讓走在陳後方的目擊者相當驚嚇。

陳男被送往小港醫院急救，醫師評估手術後狀況不樂觀，與家屬討論後，暫不執行手術，目前留院觀察中。

究竟舉槍自戕原因為何？陳男胞弟趕到醫院處理，他說，陳男平時與家人鮮少聯繫，僅知陳男經濟情況不佳，懷疑可能為經濟問題而走絕路。陳男前妻也有到醫院，不斷啜泣，情緒不穩，不願多談。

小港警分局獲報後，出動十多名警力趕往現場，拉起封鎖線調查，現場起獲3個彈殼、1把改造手槍，在陳男身上皮夾內找到證件外，僅剩下50元現金。警方側面瞭解，陳男長期無業，疑有精神疾病就醫紀錄，懷疑他受經濟問題所苦才舉槍自戕。

陳男顱內出血被緊急送醫，救護人員將他送醫時，他已意識模糊，子彈從頭部左側貫穿到右側，沒有意識，但仍有呼吸心跳。院方認為手術後狀況不樂觀，與家屬討論後，暫不執行手術，目前留院觀察中。