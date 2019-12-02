親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高以翔遺照曝光！一身白暖笑當天使

對空鳴槍後往頭部開槍 高雄男子當街自戕

2019-12-02 18:43聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市小港區行義路上，今下午傳出槍響，48歲的陳姓男子疑手持改造手槍，對頭部開槍，目擊者見到後趕緊報警將他送醫，陳在醫院生命狀況危急，還在急救中。至於他為何開槍，還有待警方釐清。

據了解，陳男今天下午4點多時，獨自走在行義路上，他先拿出手槍朝天空開了2槍，隨即朝著頭部開了1槍後倒地。警方獲報到場，在現場找到一把疑似改造手槍、2顆子彈與3發彈殼。

目前警方正通知陳男的家人到警分局釐清案情，至於陳為何對頭部開槍，警方還在深入調查中。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

高雄市小港區行義路上，今下午時傳出槍響，48歲的陳姓男子疑手持改造手槍，對頭部開...
高雄市小港區行義路上，今下午時傳出槍響，48歲的陳姓男子疑手持改造手槍，對頭部開槍，目擊者見到後趕緊報警將他送醫，陳在醫院生命狀況危急，還在急救中。至於他為何開槍，還有待警方釐清。記者邱奕能／翻攝
分享
高雄市小港區行義路上，今下午時傳出槍響，48歲的陳姓男子疑手持改造手槍，對頭部開...
高雄市小港區行義路上，今下午時傳出槍響，48歲的陳姓男子疑手持改造手槍，對頭部開槍，目擊者見到後趕緊報警將他送醫，陳在醫院生命狀況危急，還在急救中。至於他為何開槍，還有待警方釐清。記者邱奕能／翻攝
分享

相關新聞

官員買手機耍官威遭重懲 國健署：當事人很自責

2019-12-02 17:44

官員涉威脅學生 國健署：記大過調離主管職並法辦

2019-12-02 16:15

爆料女作家之死案外案 陳國星求償800萬元敗訴！

2019-12-02 16:06

松菸文創槍擊案 槍手判刑3年4月

2019-12-02 15:58

遭網路訊息質疑不是農民 雲林花生農：將提出告訴

2019-12-02 15:03

逮贓車竊嫌毒品全都露 網友見警抓人PO文獲警回應

2019-12-02 10:44

虛擬貨幣遭強盜1500萬元案 3男聲押1男交保

2019-12-02 08:55

啤酒淋頭、甩巴掌逼脫衣 30人KTV集體霸凌少女

2019-12-02 00:37

虛擬幣隱密難追蹤 犯罪集團「新歡」

2019-12-02 00:17

舞場發生槍擊案後 南警接連5天擴大臨檢夜店

2019-12-02 00:14

虛擬幣 可能成難以察覺的洗錢匯兌管道…

2019-12-02 00:10

央行：虛擬通貨不具貨幣功能

2019-12-02 00:06

抱1500萬元買「泰達幣」被搶 警逮四嫌

2019-12-02 00:00

台南虛擬貨幣交易強盜案 1500萬下落不明

2019-12-01 20:41

影／因感情糾紛遭人埋伏砍傷 警迅速到場追緝凶嫌

2019-12-01 20:38

台北港7勞工落海意外 疑因未設防落水措施

2019-12-01 20:31

影／中油台北港工程沉箱墜落 3移工確定死亡

2019-12-01 19:57

中油台北港工程7人落海 3人失去生命跡象

2019-12-01 18:01
看更多

熱門文章

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

2019-12-02 10:11

楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

2019-12-02 11:39

原來卡神是綠網軍首領？北檢查出發文帶風向可月領萬元

2019-12-02 11:16

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

2019-12-02 10:00

發票明細有陷阱 她打開載具才發現虧大了

2019-12-02 10:38

啤酒淋頭、甩巴掌逼脫衣 30人KTV集體霸凌少女

2019-12-02 00:37

他拍下「車尾掛雞蛋」問用途 網揭密是神聖儀式

2019-12-02 09:10

官員涉威脅學生 國健署：記大過調離主管職並法辦

2019-12-02 16:15

「艋舺」翻版？三秒膠黏眼 惡男誇張凌虐遭判刑

2019-12-02 12:39

「卡神」楊蕙如爭議事件簿：帶風向老手爭議多

2019-12-02 13:50

薑母鴨店都不賣飯？ 幕後真相超讓人吃驚

2019-12-02 10:47

知名滷肉飯千金險遭擄 警方鎖定2嫌追查

2019-12-02 11:29

少女與男友吵架 性侵犯帶至摩鐵在浴缸玷辱她

2019-12-02 13:06

男童打翻珍珠奶茶引來殺身禍 母同居男友被判重刑

2019-12-01 20:02

應酬酒醉被女警「撿屍」 男業務尷尬：工作認真過頭了

2019-12-02 14:18

影／風大助長火勢彰化傢俱工廠火警 付之一炬

2019-12-02 16:32

桃園一所國中驚傳狼師偷拍 女學生如廁發現惡行

2019-12-02 15:57

爆料女作家之死案外案 陳國星求償800萬元敗訴！

2019-12-02 16:06

男在公司女廁裝針孔攝影機 偷拍4女如廁346次賠45萬

2019-12-02 07:31

台水前董事長徐享崑涉貪污被通緝落網 中檢凌晨發監

2019-12-02 09:38

台南虛擬貨幣交易強盜案 1500萬下落不明

2019-12-01 20:41

男子逆向騎車上國道 遭三車輛撞擊當場死亡

2019-12-02 11:28

女子持自己性愛影片控男下藥性侵 反被控誣告判刑6月

2019-12-02 15:42

開冰箱驚見「冷凍球鞋」？ 內行網友揭神秘功用

2019-12-02 12:44

「卡神」楊蕙如疑為綠網軍？ 陳其邁：尊重司法毋枉毋縱

2019-12-02 16:26

純問價不行？賣家凌晨三點狂密逼道歉 網友：遇到強迫症

2019-12-02 12:43

住房前先敲門竟有低沉男聲回應⋯ 彪形大漢應門讓他超崩潰

2019-12-02 14:53

影／中油台北港工程沉箱墜落 3移工確定死亡

2019-12-01 19:57

中油台北港工安事故…吊掛沉箱突下墜 7人落海3死

2019-12-02 00:50

影／貨車女駕駛倒車不小心撞後車 下車看後卻溜了

2019-12-02 09:50

外籍女學員學游泳遭摸胸 教練：調整姿勢正常教學

2019-12-02 14:19

最高法院屢遭詬病 立委：院長如果沒有能力就該換掉

2019-12-02 11:00

沒訂外送app卻狂送餐上門 網友驚：一日被按6次電鈴

2019-12-02 12:29

行李擋路火車上兩女掀戰火 斷人腰椎賠108萬

2019-12-02 13:28

影／車撞南迴公路護欄起火 大武警及時滅火助2遊客脫困

2019-12-02 13:10

嘉縣中埔鄉休旅車滑落邊坡 5名乘客受輕傷

2019-12-02 15:41

台北港7勞工落海意外 疑因未設防落水措施

2019-12-01 20:31

檢察官指控警察「吃案」？北市中山分局前所長判無罪

2019-12-02 12:25

抱1500萬元買「泰達幣」被搶 警逮四嫌

2019-12-02 00:00

虛擬幣隱密難追蹤 犯罪集團「新歡」

2019-12-02 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top