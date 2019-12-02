對空鳴槍後往頭部開槍 高雄男子當街自戕

2019-12-02 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



高雄市小港區行義路上，今下午傳出槍響，48歲的陳姓男子疑手持改造手槍，對頭部開槍，目擊者見到後趕緊報警將他送醫，陳在醫院生命狀況危急，還在急救中。至於他為何開槍，還有待警方釐清。

據了解，陳男今天下午4點多時，獨自走在行義路上，他先拿出手槍朝天空開了2槍，隨即朝著頭部開了1槍後倒地。警方獲報到場，在現場找到一把疑似改造手槍、2顆子彈與3發彈殼。

目前警方正通知陳男的家人到警分局釐清案情，至於陳為何對頭部開槍，警方還在深入調查中。

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