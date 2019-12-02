官員買手機耍官威遭重懲 國健署：當事人很自責

2019-12-02 17:44 中央社 台北2日電



國健署今宣布考績委員對於周姓科長爭議行為，決議「記一大過」處分，並自即日起將他調離主管職。左起為國健署政風室主任方淑薇、署長王英偉、副署長兼考績委員會主委賈淑麗、人事室主任高明德。聯合報系記者邱宜君／攝影 分享 facebook 國健署周姓科長上網買手機疑涉威脅學生賣家。國健署考績會除給予記過、調職，也將移送司法機關偵辦。周姓科長也出席考績會，據轉述，當事人非常自責。

有台北醫學大學學生上網賣二手手機，但買家事後傳訊息指出，手機鏡頭破損，要求賠償維修費用或退貨。買家言談間自稱在衛生福利部心理及口腔健康司上班，又說「以後你參加PGY（畢業後一般醫學訓練）訓練就會遇到我」等，疑似恐嚇學生。學生上網披露相關對話，11月30日引起網路熱議。

網友肉搜發現，自稱在心口司上班的周姓科長，其實任職於國民健康署。周姓科長在事發後曾辯稱，手機或帳號遭盜用；但經衛福部政風處追查，周姓科長才坦承手機交易與PTT、LINE帳號及留言都是他所為。

許多網友因此事到衛福部臉書粉絲團「朝聖」，紛紛詢問買賣手機、心口司是什麼等相關留言。鑑於周姓科長個人行為嚴重影響機關形象，國健署中午舉行考績會討論，會議進行超過2小時，會後並由署長王英偉及多名高階主管舉行記者會說明。

王英偉在記者會表示，周姓科長在公務時間利用公務電腦於網路平台刊登非屬公務的文章，且事發時謊稱為心口司科長，企圖威嚇獲取補償；事發後又掩蓋事實欺瞞長官，導致機關聲譽嚴重受損。

針對這些違反紀律、言行不檢行為，違反公務員服務法第5條保持品位義務、第6條濫權禁止規範，國健署依法決定記一大過處分。

周姓科長多次在網路平台刊登手機買賣內容，且與民眾進行交易行為，也違反公務員服務法第13條禁止經營商業規定。考績委員會審議後，決定移付公務員懲戒委員會。另有關可能涉及刑事責任部分，將主動由政風單位移送司法單位。

王英偉也說，周科長已不適任現職，自即日起調離主管職務。本案所涉周員相關長官督導不周責任部分，也會另行召開會議檢討。國健署未來將加強員工的公務倫理與法治訓練及加強資訊管理，避免再發生類似情事。

周姓科長也有列席考績會說明，國健署副署長賈淑麗說，當事人非常自責。

國健署人事室主任高明德表示，公務人員一次記兩大過就會免職，此次周姓科長的懲處「相當重」。