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影／19年前歸仁雙屍命案 台南高分院今天開庭

2019-12-02 16:05聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南歸仁區19年前發生陳姓女子和張姓老農命案，台南高分院今天開庭進行交叉詰問，涉嫌殺人被告郭俊偉供稱，他有看到謝志宏拿刀殺害陳女和張姓老農；謝志宏說：「我是冤枉的，我沒有殺害兩人。」審判長開庭後決定候核辦。

謝志宏律師涂欣成在開庭後接受記者訪問，涂律師說，郭指控謝志宏也參與殺人，郭供稱謝殺人過程交代不清，經黃志豪律師追問細節後，都說今他不知道，他忘記了，他認為郭的供詞全部編造的，而且連郭自稱她殺陳女約8刀全在陳女腹部，也和法醫相驗結果陳女腹部傷刀只有4刀不吻合。

2000年6月24日凌晨，歸仁區發生陳姓女子遭性侵、刺殺48刀致死案，目擊的張姓老農也遭狠殺5刀滅口。警方查出郭俊偉行凶，郭又咬出謝志宏是共犯。官司纏訟11年，最高法院2015年5月判處郭、謝死刑、褫奪公權終身確定。

案經台灣冤獄平反協會曾赴最高檢察署要求檢察總長提起非常上訴，台南高分檢重啟調查發現，當年警方隱匿謝所寫行蹤稿，和目睹郭俊偉行凶過程，但未參與供述等證據，去年聲請再審，今年3月14日裁准再審，今天開庭。

謝志宏律師黃致豪問郭俊偉：「你拿蝴蝶刀殺了陳女幾刀？刺在那裡？」郭回答「約7、8刀，主要在肚子。」黃又問郭：「 你有看到謝志宏拿刀殺陳女嗎？」郭回覆：「有！」，黃追問：「那謝殺了陳女幾刀？刺在那個部分？」郭回答說：「謝拿刀殺陳女時，我沒有算他殺了幾刀。」 黃志豪問郭：「你知道謝殺陳女動機嗎？」郭說：「我不知道」。

黃問郭：「根據法醫相驗結果，陳女共中48刀，那剩下40刀都是謝殺的了？ 」郭回應說，我不知道謝殺了幾刀。「你有看到謝殺了張姓老農幾刀？」郭回答說：「我有看到謝拿刀殺老農，最後一刀是殺老農頸部。」黃律師問郭：「謝什麼請你幫他扛罪？」郭說：「25日清晨，謝說我比較年輕，兩人扛一半，我同意。」

謝志宏律師涂欣成在開庭後說，郭指控謝志宏也參與殺人，郭供稱謝殺人過程交代不清，經黃律師追問細節後，都說不知道，忘記了，他認為郭的供詞全部編造的，郭自稱她殺陳女約八刀全在陳女腹部，也和法醫相驗結果陳女腹部傷刀只有4刀不吻合。凃欣成說：「郭表示和謝只認識2天，為什麼郭會同意幫剛認識的人扛罪？」

謝志宏（左）到台南高分院後由友人陪同離去。記者黃宣翰/攝影
謝志宏（左）到台南高分院後由友人陪同離去。記者黃宣翰/攝影
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殺人命案死刑

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