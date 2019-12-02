親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

這個分局緝毒專案連續三波得第一 找社區大使幫忙反毒

2019-12-02 11:32聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局配合警政署、高檢署的安居緝毒專案，已連續三波在台中市警局的甲組分局中獲得第一，第二警分局為有效將反毒議題深入到轄區各階層，今天上午10時許，邀請錦平里守望相助隊隊長游金隆、文正派出所志工分隊分隊長黃淑容擔任反毒大使，在分局接受警廣採訪擔任反毒大使的契機及歷程，除鼓勵民眾一同掃除毒害，並宣導毒品的危害與影響。

台中市第二警分局表示，在安居緝毒專案中，第二警局連續3波獲得甲組分局第一，除了同仁積極緝毒之外，也需要反毒大使的協助，讓反毒通報網絡發揮最大功效；除此之外，深入社區的反毒宣導也讓更多民眾瞭解新興毒品偽裝樣態及毒品的危害，擴大宣導影響力，以有效落實毒品防制，因此今天上午10時，邀請錦平里守望相助隊隊長游金隆、文正派出所志工分隊分隊長黃淑容擔任反毒大使，分局接受警廣專訪，宣傳反毒理念。

台中市第二警分局表示，游金隆過去曾擔任北區錦平里長，現在是錦平里守望相助隊隊長，每天都帶領著隊員，默默投入第一線的維安工作，他今天受訪時，暢談對毒品進入社區的擔憂。他也提到，過去曾協助警方掃除藏匿在社區內的毒害，平日也會教導民眾辨識毒品是否入侵社區的方法，像「社區總出現刺鼻的異味，像是燒塑膠味、化學藥劑味」、或是「鄰居晚上常開趴，進出的人複雜且人面容憔悴、精神恍惚」都是警訊，鼓勵社區民眾共同掃除毒害。

第二警分局表示，另名反毒大使黃淑容除了擔任警察志工，也是台中地方檢察署榮譽觀護人，她以與戒毒者有近距離接觸的經驗，分享了毒癮者會面臨到的困境。看著許多毒癮者在吸毒與戒毒中不斷掙扎，有感吸毒雖然換來一時快樂，但是戒毒要花更長的時間和更多的精力，卻不一定能完全戒除，因此為了讓更多人遠離毒品的危害，在擔任警方志工進行反毒宣導時，也會分享戒毒者的故事，增加民眾對毒品危害的警惕。

台中市第二警分局今天邀請游金隆（右）、黃淑容（左）擔任反毒大使，接受警廣訪問，宣...
台中市第二警分局今天邀請游金隆（右）、黃淑容（左）擔任反毒大使，接受警廣訪問，宣傳反毒理念。圖／第二警分局提供
分享

反毒毒品戒毒

相關新聞

逮贓車竊嫌毒品全都露 網友見警抓人PO文獲警回應

2019-12-02 10:44

虛擬貨幣遭強盜1500萬元案 3男聲押1男交保

2019-12-02 08:55

啤酒淋頭、甩巴掌逼脫衣 30人KTV集體霸凌少女

2019-12-02 00:37

虛擬幣隱密難追蹤 犯罪集團「新歡」

2019-12-02 00:17

舞場發生槍擊案後 南警接連5天擴大臨檢夜店

2019-12-02 00:14

虛擬幣 可能成難以察覺的洗錢匯兌管道…

2019-12-02 00:10

央行：虛擬通貨不具貨幣功能

2019-12-02 00:06

抱1500萬元買「泰達幣」被搶 警逮四嫌

2019-12-02 00:00

台南虛擬貨幣交易強盜案 1500萬下落不明

2019-12-01 20:41

影／因感情糾紛遭人埋伏砍傷 警迅速到場追緝凶嫌

2019-12-01 20:38

台北港7勞工落海意外 疑因未設防落水措施

2019-12-01 20:31

影／中油台北港工程沉箱墜落 3移工確定死亡

2019-12-01 19:57

中油台北港工程7人落海 3人失去生命跡象

2019-12-01 18:01
看更多

熱門文章

遭爆貪汙通緝還趴趴走 前國大代表徐享崑木柵落網

2019-12-01 15:54

中油台北港工程7人落海 3人失去生命跡象

2019-12-01 18:01

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

2019-12-02 10:11

花30萬「搓圓仔湯」 基隆砂子里長遭判3年2個月

2019-12-01 17:34

啤酒淋頭、甩巴掌逼脫衣 30人KTV集體霸凌少女

2019-12-02 00:37

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

2019-12-02 10:00

影／彰化鐵皮屋火警 百公斤婦人不及逃生遭嗆死

2019-12-01 12:51

男童打翻珍珠奶茶引來殺身禍 母同居男友被判重刑

2019-12-01 20:02

到新北市海域垂釣 不穿著救生衣防滑鞋罰款3萬起跳

2019-12-01 16:56

酒後做春夢以為是心愛的她 醒來發現「他」趴在下半身

2019-12-01 12:12

藍寶堅尼失控撞護欄 疑精神不濟釀禍

2019-12-01 15:58

他拍下「車尾掛雞蛋」問用途 網揭密是神聖儀式

2019-12-02 09:10

金門1釣客受困礁石 消防局火速出動2艇救援

2019-12-01 18:13

又見台鐵平交道事故 監視器還原火車撞爛貨車驚險13秒

2019-12-01 13:31

男在公司女廁裝針孔攝影機 偷拍4女如廁346次賠45萬

2019-12-02 07:31

台南虛擬貨幣交易強盜案 1500萬下落不明

2019-12-01 20:41

越南女看護險被詐騙150萬元 竹南警民連手保住6年薪水

2019-12-01 15:51

影／中油台北港工程沉箱墜落 3移工確定死亡

2019-12-01 19:57

薑母鴨店都不賣飯？ 幕後真相超讓人吃驚

2019-12-02 10:47

發票明細有陷阱 她打開載具才發現虧大了

2019-12-02 10:38

影／毛小孩樹葬盆栽遭竊 老闆娘急報案警迅速破案

2019-12-01 16:36

原來卡神是綠網軍首領？北檢查出發文帶風向可月領萬元

2019-12-02 11:16

中油台北港工安事故…吊掛沉箱突下墜 7人落海3死

2019-12-02 00:50

台水前董事長徐享崑涉貪污被通緝落網 中檢凌晨發監

2019-12-02 09:38

幼時遭他猥褻 高中女生見鄰居阿伯出現割腕自殘

2019-12-01 13:31

燒金紙像燒房子 板橋暗夜火光嚇死人

2019-12-01 14:55

影／酒後起衝突4少年遭砍傷 同伴追到醫院基警及時攔阻

2019-12-01 12:45

台北港7勞工落海意外 疑因未設防落水措施

2019-12-01 20:31

泰達幣交易遭強盜案 賣家和妻子分提現金坐高鐵到台南

2019-12-01 13:41

泰達幣交易強盜1500萬 警拘提吳姓男子4人到案

2019-12-01 12:22

抱1500萬元買「泰達幣」被搶 警逮四嫌

2019-12-02 00:00

疑過彎不慎 騎士下五指山與對向重車擦撞幸無人亡

2019-12-01 22:35

虛擬幣隱密難追蹤 犯罪集團「新歡」

2019-12-02 00:17

男當街露鳥自摸遭逮 辯稱只是在清潔

2019-12-01 14:20

黃國昌指徐享崑趴趴走 法務部：已建置通緝系統

2019-12-01 19:32

被爆趴趴走…貪汙案遭通緝1年8個多月 徐享崑落網喊冤

2019-12-02 00:56

人倒車滑百公尺…陽金公路重機摔車 騎士斷魂

2019-12-02 01:16

虛擬幣 可能成難以察覺的洗錢匯兌管道…

2019-12-02 00:10

虛擬貨幣遭強盜1500萬元案 3男聲押1男交保

2019-12-02 08:55

影／貨車女駕駛倒車不小心撞後車 下車看後卻溜了

2019-12-02 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top