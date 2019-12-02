這個分局緝毒專案連續三波得第一 找社區大使幫忙反毒

2019-12-02 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市第二警分局配合警政署、高檢署的安居緝毒專案，已連續三波在台中市警局的甲組分局中獲得第一，第二警分局為有效將反毒議題深入到轄區各階層，今天上午10時許，邀請錦平里守望相助隊隊長游金隆、文正派出所志工分隊分隊長黃淑容擔任反毒大使，在分局接受警廣採訪擔任反毒大使的契機及歷程，除鼓勵民眾一同掃除毒害，並宣導毒品的危害與影響。

台中市第二警分局表示，在安居緝毒專案中，第二警局連續3波獲得甲組分局第一，除了同仁積極緝毒之外，也需要反毒大使的協助，讓反毒通報網絡發揮最大功效；除此之外，深入社區的反毒宣導也讓更多民眾瞭解新興毒品偽裝樣態及毒品的危害，擴大宣導影響力，以有效落實毒品防制，因此今天上午10時，邀請錦平里守望相助隊隊長游金隆、文正派出所志工分隊分隊長黃淑容擔任反毒大使，分局接受警廣專訪，宣傳反毒理念。

台中市第二警分局表示，游金隆過去曾擔任北區錦平里長，現在是錦平里守望相助隊隊長，每天都帶領著隊員，默默投入第一線的維安工作，他今天受訪時，暢談對毒品進入社區的擔憂。他也提到，過去曾協助警方掃除藏匿在社區內的毒害，平日也會教導民眾辨識毒品是否入侵社區的方法，像「社區總出現刺鼻的異味，像是燒塑膠味、化學藥劑味」、或是「鄰居晚上常開趴，進出的人複雜且人面容憔悴、精神恍惚」都是警訊，鼓勵社區民眾共同掃除毒害。