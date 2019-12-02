虛擬幣隱密難追蹤 犯罪集團「新歡」

台灣曾有券商遭駭客攻擊，勒索比特幣。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

虛擬貨幣近年全球風行，台灣有許多人投資，但隱密難追蹤也成為犯罪集團「新歡」。國內曾發生綁匪與駭客勒索都要求以虛擬貨幣支付贖金，透過層層轉移製造金流斷點以拖延追查時間，是警界新挑戰。

二○一五年九月香港富商黃坤在台遭綁架，歹徒向家屬勒贖港幣七千萬元，指明要用比特幣付贖，刑事局警官陪黃妻到香港開設比特幣電子錢包，存入七千萬港幣額度，但黃妻最後聽警方建言而沒有匯款，黃平安獲救。

二○一七年二月，台灣有十五家券商遭駭客採取分散式阻斷攻擊，匿名郵件恐嚇一周內支付十枚比特幣，否則發動更大規模攻擊；恐嚇信中附有比特幣匯款電子錢包帳號，當時一枚比特幣約三萬二千元台幣，每名券商被勒索卅餘萬元。

擅長科技偵查的警官說，比特幣交易採「錢包對錢包」，雖會留下金流紀錄，但因可不斷切割分散至無數個錢包再重組，加上錢包不會揭露使用者身分，追查如大海撈針。

刑事局一名警官指出，虛擬貨幣衍生投資詐騙、場外交易的強盜或冒名提領帳戶、地下匯兌等三大犯罪形態。虛擬貨幣種類太多，沒有可供擔保可信的機構，不像基金、股票有金管會管控，都是「口傳式」宣揚虛擬貨幣漲跌，讓許多詐騙集團用投資名義行騙。

另外，現金購買虛擬貨幣大多是「場外交易」，衍生的就是強盜、搶奪，也有賣家藉口「驗明正身」，騙走身分證影本竄改買家虛擬貨幣帳戶，將帳戶內提領一空。而兩岸地下匯兌頻繁，警方也發現許多人為規避查緝，將現金轉成虛擬貨幣，因虛擬貨幣無法監控，成非法洗錢管道。