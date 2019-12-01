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貼文暗指高以翔死不足惜 浙江衛視女主持人遭圍剿

影／因感情糾紛遭人埋伏砍傷 警迅速到場追緝凶嫌

2019-12-01 20:38聯合報 記者柯毓庭／即時報導

砍來砍去！林姓男子（19歲）日前才因細故持刀砍傷張姓男子（19歲），3天後又因與另名任姓男子（20歲）爭風吃醋，晚間與友人潘男（19歲）、張女（19歲）一同出門後，就遭持刀埋伏的任男夥同兩名友人砍傷致身上均多處刀傷，意識清醒無生命危險，經林男請路人撥打110報警後，警方派出14名快打部隊抵達現場，將2人送往三峽恩主公醫院急救；目前其中一名犯嫌劉男（23歲）已到案說明，警方正積極追查任男及另名同夥下落，警詢後將依傷害罪嫌函送新北地檢。

據悉，林男因與張男有財務糾紛，懷疑張男挾怨趁半夜踹他家大門騷擾，上月26日上午9時許與張男相約在早餐店談判，當張男一現身，林便直接持美工刀劃傷張男臉部、手部，警方獲報到場後，因雙方均不願提出傷害告訴，警訊後依《社會秩序維護法》第87條函送新北地檢署。

未料3天後任男帶著友人潘姓男子前往另名友人張姓女子家中拜訪時，先前曾因感情糾紛與林男發生口角衝突的任男便帶著友人劉男及另名身分不明的男子，一同前往張女家門口埋伏，待任、潘、張女三人晚間7時許自家中步出後，任隨即持西瓜刀攻擊林、潘致2人身上多處刀傷，隨後3人便逃逸無影，林男則負傷請路人報警。

警方獲報後迅速派出14名快打警力到場，協助將林、潘兩人送醫後，將在場張女帶回轄區三峽派出所內釐清案情，經警方漏夜調閱監視畫面追查後，目前已通知劉男到案說明，並持續追查在逃任男以及另名身分不明的男子身分與下落；警詢後將依傷害罪嫌函送新北地檢署進行後續偵辦。

警方獲報後迅速派遣快打14名警力到場，調閱監視器後通知任男同夥劉姓男子到案說明，...
警方獲報後迅速派遣快打14名警力到場，調閱監視器後通知任男同夥劉姓男子到案說明，並持續追查任男以及另名同夥身分與下落。記者柯毓庭／翻攝
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任男為感情糾紛，夥同友人劉男及另名身分不明男子，前往林男友人張女家門埋伏，待林男...
任男為感情糾紛，夥同友人劉男及另名身分不明男子，前往林男友人張女家門埋伏，待林男與友人步出家門後，便持刀砍傷林男等人。記者柯毓庭／翻攝
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新北傷害罪

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