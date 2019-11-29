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16公分刀刃刺進心臟 狠男力道猛烈刺死越南同鄉

2019-11-29 17:47聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園越南籍阮姓移工和武姓同鄉有糾紛相約談判互嗆，其中1名張姓同鄉試圖當和事佬，勸彼此「大家都是越南人，不要記仇」，未料仍爆發肢體衝突，阮還持水果刀一刀刺進張的心臟害他斃命，法院認為，該刀刃16公分幾乎全刺進張的胸腔，張力道猛烈殺人故意明確，今依殺人罪判處阮14年。

檢警調查，全案起因於武男之前在工廠就曾和阮（29歲）有糾紛，雙方懷恨在心，今年2月17日2人在中正路廣場狹路相逢，凌晨1點多各撂人到場互嗆，不過在場的張男出面排解，並向武說「大家都是越南人，有誤會不要計較」，但武仍心有不甘和6名同鄉大打出手。

阮男也不甘示弱回擊，但拉扯過程竟持水果刀刺向張男的心臟，害他血流如注當場倒地昏迷，緊急送醫仍不治，警方獲報到場時已鳥獸散，循線分別到新北樹林、桃園八德、大園及蘆竹一共逮捕涉案7人移送桃園地檢署偵辦。

檢方過濾監視器畫面、比對證詞等，認定阮男犯嫌明確依殺人罪起訴，另6名同夥嫌疑不足不起訴；審理時，阮男辯稱，記得當時出右拳，左手拿刀捅人，但捅幾刀不清楚了，過程約3、4分鐘，但監視器也清楚拍下作案過程，阮刺殺張男後隨即逃逸，過程才將都刀子丟棄。

法院認為，阮男所持水果刀總長32公分，刀鋒、刀刃部分約19公分，其尖銳鋒利無比，張遭刺部位位於左側乳頭下方深度達「16公分」，幾乎已經刀刃全部刺入，更直接刺中心臟中隔及左心室上方升主動脈等，造成兩側肋腔膜大量出血，可見阮下手力道猛烈，有殺人不確定故意。

法院考量，阮男至今未賠償張的家屬半分，犯後矢口否認犯行，也未見絲毫悔悟之意，依殺人罪判處他14年，宣告於刑之執行完畢或赦免後予以驅逐出境。

越南籍阮姓移工持水果刀刺死張姓同鄉，16公分刀刃全刺進胸腔，法院認為他殺人故意明...
越南籍阮姓移工持水果刀刺死張姓同鄉，16公分刀刃全刺進胸腔，法院認為他殺人故意明確，依殺人罪判處14年。圖／報系資料照
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殺人越南

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