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影／平鎮警汽車旅館內 查獲火力強大霰彈槍及達姆彈

2019-11-29 13:41聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園市平鎮警分局淨化選前治安，日前掌握50歲鄭姓男子非法持有槍枝線報，專案小組幹員28日清晨南下台中西屯區某汽車旅館，拂曉攻堅逮捕鄭男。警方在現場起獲制式長短槍枝及安非他命毒品外，另起出國際禁用高殺傷力達姆彈，目前全案已由專案小組擴大偵辦當中。

平鎮分局分局長李建民表示，距離總統副總統及立法委員大選僅1個半月，為持續淨化選前治安，遏止幫派以任何形式介入選舉，警察局長陳國進已通令全市各警察機關，啟動淨化選前治安勤務，針對暴力幫派、槍毒及賄選等違法行為加強查緝，不容暴力介入選舉情事。

經專案小組長期布線發現，鄭男活躍在台中、彰化一帶，平日擁槍自重，生性謹慎狡詐，且居無定所、行蹤飄忽不定，警方多次尾隨跟蹤都遭鄭男脫逃。

28日凌晨專案小組接獲，鄭男出現在彰化鹿港、溪湖一帶線報後，立即重裝南下，並查出鄭男投宿在台中市西屯區某汽車旅館內躲避警方追緝，專案小組見時機成熟，破門進入壓制鄭男，警方不費一槍一彈，順利緝捕鄭男歸案。

警方在現場清查50歲鄭男隨身物品時，驚見鄭男包包中竟有制式貝瑞塔手槍及制式霰彈長槍各1把，90子彈及霰彈各10顆、安非他命及吸食器等，其中還發現殺傷力極強的達姆彈5顆，且子彈已上膛，還好鄭男並無持槍抵抗，否則後果不堪設想。

警察局局長陳國進獲知破獲槍毒案，親赴平鎮分局慰問有功人員，並期勉警察同仁再接再厲，於選舉期間加強治安平穩。警方訊後，發現鄭男疑似為販槍集團成員，專案小組除將鄭男依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例送辦外，並積極追查槍枝、毒品來源及有無涉及其他刑事案件，以釐清案情。

桃園市平鎮警分局查獲50歲鄭姓男子，持有長短槍械、子彈，以及吸食毒品。記者張弘昌...
桃園市平鎮警分局查獲50歲鄭姓男子，持有長短槍械、子彈，以及吸食毒品。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮警分局查獲50歲鄭姓男子，持有長短槍械、子彈，以及吸食毒品，局長陳國進...
桃園市平鎮警分局查獲50歲鄭姓男子，持有長短槍械、子彈，以及吸食毒品，局長陳國進（中）得知今天到分局慰勉警員辛勞。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮警分局查獲50歲鄭姓男子，持有長短槍械、子彈，以及吸食毒品。記者張弘昌...
桃園市平鎮警分局查獲50歲鄭姓男子，持有長短槍械、子彈，以及吸食毒品。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮警分局查獲50歲鄭姓男子，持有長短槍械、子彈，以及吸食毒品。記者張弘昌...
桃園市平鎮警分局查獲50歲鄭姓男子，持有長短槍械、子彈，以及吸食毒品。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮警分局查獲50歲鄭姓男子，持有長短槍械、子彈，以及吸食毒品。記者張弘昌...
桃園市平鎮警分局查獲50歲鄭姓男子，持有長短槍械、子彈，以及吸食毒品。記者張弘昌／攝影
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警察毒品

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