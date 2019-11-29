影／平鎮警汽車旅館內 查獲火力強大霰彈槍及達姆彈

2019-11-29 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市平鎮警分局淨化選前治安，日前掌握50歲鄭姓男子非法持有槍枝線報，專案小組幹員28日清晨南下台中西屯區某汽車旅館，拂曉攻堅逮捕鄭男。警方在現場起獲制式長短槍枝及安非他命毒品外，另起出國際禁用高殺傷力達姆彈，目前全案已由專案小組擴大偵辦當中。

平鎮分局分局長李建民表示，距離總統副總統及立法委員大選僅1個半月，為持續淨化選前治安，遏止幫派以任何形式介入選舉，警察局長陳國進已通令全市各警察機關，啟動淨化選前治安勤務，針對暴力幫派、槍毒及賄選等違法行為加強查緝，不容暴力介入選舉情事。

經專案小組長期布線發現，鄭男活躍在台中、彰化一帶，平日擁槍自重，生性謹慎狡詐，且居無定所、行蹤飄忽不定，警方多次尾隨跟蹤都遭鄭男脫逃。

28日凌晨專案小組接獲，鄭男出現在彰化鹿港、溪湖一帶線報後，立即重裝南下，並查出鄭男投宿在台中市西屯區某汽車旅館內躲避警方追緝，專案小組見時機成熟，破門進入壓制鄭男，警方不費一槍一彈，順利緝捕鄭男歸案。

警方在現場清查50歲鄭男隨身物品時，驚見鄭男包包中竟有制式貝瑞塔手槍及制式霰彈長槍各1把，90子彈及霰彈各10顆、安非他命及吸食器等，其中還發現殺傷力極強的達姆彈5顆，且子彈已上膛，還好鄭男並無持槍抵抗，否則後果不堪設想。