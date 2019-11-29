毒蟲砸上千元打排毒針驗尿未過 醫師娘違法被逮

2019-11-29 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市一家醫美診所，有醫師執照的葉男5年前過世，擔任護理師的桂妻卻非法對患者進行「侵入性」醫療行為，更宣稱「排毒針」可將體內非法毒品排除，有毒蟲掏千元鈔票求診，但到警局驗尿檢驗仍呈陽性(即有施用毒品反應)遭逮。警依違反醫師法逮捕桂女，桂坦承犯行，台中地檢署認為桂犯後有悔意，且願以護理師專業服勞動服役贖罪，處分緩起訴2年。

台中市桂女(53歲)有護理師資格，原在有醫師資格的葉姓丈夫診所任職，5年前葉男過世，桂女將診所更名為醫美診所，在未經醫師指示下，私自對患者施打針劑、點滴與抽血等業務。

4年前，台中地檢署檢察官偵辦毒品案時，意外得知多名毒品人口在前往警局或觀護人報到採尿前，都會去該家醫美診所施打「排毒針」，求僥倖躲過驗尿的毒品反應檢驗。

上月底，檢警搜查該家醫美診所，查扣排毒針劑、針頭、帳冊、血液送驗單等物，桂女坦承對患者進行「侵入性」醫療行為，其中「排毒針」成分含有肝臟藥物、維他命B群、葡萄糖、銀杏等藥劑，每劑價位從1380元、1580元、2000元、2500元不等價位。

檢警調查，有毒品人口掏出千元大鈔，只為施打「排毒針」而規避檢警驗尿查緝，其中，董姓毒品人口注射完「排毒針」後，赴警局驗尿仍呈現出陽性反應(有施用毒品反應)，讓他錯愕不已。

台中地檢署檢察官查出，桂女長期為毒犯施打毒針以規避驗尿，並非為患者身體健康著想，沒有協助戒毒或規勸戒毒的嘗試，但審酌桂女犯後有悔意，並願意以護理師的專業來服勞動服務贖罪，獲緩起訴2年，期間提供200小時的義務勞務，並向公庫支付5萬元，參加法治教育3場。