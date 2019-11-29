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臨檢回馬槍揪酒店不法 「不是玩假的」台南今晚再擴檢

2019-11-29 09:49聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局為淨化治安，昨天深夜由局長周幼偉親自帶隊前往日前發生槍擊案及酒店門口酒後鬥毆兩酒店威力掃蕩，會同市府稽查小組擴大聯合稽查，查獲違反菸害防治條例及未撤銷通緝犯1名，凌晨3時再規畫勤務來記回馬槍，查獲有女子坐檯陪酒，與其申請餐飲業項目不符，有涉嫌逃漏稅之嫌 ，將函請國稅局裁處。「我們不是玩假的！」台南警方今晚再度規畫擴大臨檢相關勤務。

市警四分局昨晚規畫執行局頒擴大臨檢勤務，計出動警力75名及市府聯合稽查小組9名，合計出動人力84名，擴大臨檢及聯合稽查，衞生局稽查人員在台南大舞廳查獲違反菸害防治條例1件，及春天時尚會館清查已到案而未撤銷通緝犯1名，均依相關程序處理。

然而，經周指示，凌晨3時，市警四分局由各所組合警力共計9人‧分成3組，再度針對春天時尚會館來記回馬槍臨檢，分別在1樓101及103包廂內，發現有3名女子坐檯陪酒，經製作女子查訪表時，3女均否認有從事坐檯陪酒情事，只坦承僅幫客人倒酒服務。

不過，警方發現該酒店與其申請項目顯然不同，有涉嫌逃漏稅之嫌，待相關資料彙整後函請國稅局裁處。「我們不是玩作假的！」警方今晚再度規畫相關臨檢勤務及擴大掃蕩勤務，直至相關業者缺失改善，業者善盡社會責任，能夠配合警方，將社會治安還給市民。

警方今晚再度規畫相關臨檢勤務及擴大掃蕩勤務，直至相關業者缺失改善，業者善盡社會責...
警方今晚再度規畫相關臨檢勤務及擴大掃蕩勤務，直至相關業者缺失改善，業者善盡社會責任，能夠配合警方，將社會治安還給市民。記者邵心杰／攝影
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警方發現春天時尚會館坐檯陪酒情事，與其申請項目顯然不同，有涉嫌逃漏稅之嫌，待相關...
警方發現春天時尚會館坐檯陪酒情事，與其申請項目顯然不同，有涉嫌逃漏稅之嫌，待相關資料彙整後函請國稅局裁處。記者邵心杰／攝影
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臨檢通緝

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